Nach nur neun Tagen: Nächster Paukenschlag um WWE-Titel!

SPORT1 07.07.2026 • 07:22 Uhr Sami Zayn ist nach nur neun Tagen nicht mehr WWE-Champion: CM Punk kehrt bei RAW zurück, ersetzt den aus dem Spiel genommenen Cody Rhodes und krönt sich.

Wenige Wochen vor dem WWE-Sommerhöhepunkt SummerSlam sind die Karten schon wieder neu gemischt: Sami Zayn hat nach nur neun Tagen seinen frisch gewonnenen WWE Title wieder verloren – der zurückkehrende CM Punk ist sein Nachfolger.

Punk feierte bei der Netflix-Show Monday Night RAW ein unangekündigtes Comeback und bestritt gleich sein erstes Match seit der WrestleMania-Niederlage gegen World Champion Roman Reigns im April. Bei seinem Heimspiel in Chicago ersetzte Punk den eigentlich als Zayns Gegner angekündigten Cody Rhodes – und bahnte damit wohl einer Rivalität mit dem „American Nightmare“ den Weg.

WWE RAW: CM Punk kehrt zurück – und ist neuer Champion

Bei der vergangenen Ausgabe von SmackDown hatte Rhodes sich eigentlich ein Titelmatch gegen Zayn erarbeitet – und damit die Chance, den überraschenden Verlust des Gürtels bei der Saudi-Show Night of Champions wieder geradezurücken.

Die Ankündigung erwies sich jedoch als Ablenkungsmanöver von WWE: Rhodes wurde bei RAW durch eine Attacke seines anderen Rivalen Gunther aus dem Spiel genommen. Punk wurde als Ersatz aus dem Hut gezaubert und gewann unter dem Jubel der Fans in seiner Heimatstadt ein ausgeglichenes Match mit seinem Finisher GTS.

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Beim Schlussjubel verließ Punk den Ring, ging ins Publikum und richtete dabei einen Abschiedskuss in Richtung der Kamera – eine Anspielung auf seinen legendären WWE-Titelgewinn gegen John Cena 2011, den der mittlerweile 47-Jährige auf dieselbe Weise bejubelt hatte.

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Es sieht danach aus, als ob der Titelgewinn Zayns nur ein kurzes Zuckerl für den verdienten WWE-Veteran war. Alle Zeichen deuten darauf hin, dass eine Fehde zwischen Punk und Rhodes nun die tragende Story-Säule der kommenden Monate sein wird.

Punk vs. Cody Rhodes beim SummerSlam?

WWE hatte rund um WrestleMania schon starke Andeutungen in diese Richtung gemacht. Reporter-Guru Dave Meltzer berichtete zuletzt auch, dass ein Titelduell zwischen Rhodes und Punk beim SummerSlam am ersten August-Wochenende in Planung war.

Ob das noch aktuell ist, ist unklar. Die Ereignisse der vergangenen Wochen könnten auch einem Vierkampf zwischen Punk, Rhodes, Zayn und Gunther in Minneapolis den Weg bahnen. Ein Einzelmatch zwischen Punk und Rhodes könnte sich WWE auch für später aufsparen, womöglich für die nächste WrestleMania im kommenden Frühjahr.

The Vision gewinnt Tag-Team-Titel zurück

Punks Triumph war nicht der einzige Titelwechsel des Abends: Vor dem Hauptkampf hatte sich die Gruppierung The Vision (Bron Breakker und Austin Theory) schon die Tag-Team-Titel von den Street Profits zurückgeholt.

Zünglein an der Waage war dabei ein unfairer Eingriff von Maxxine Dupri, die sich als neue Freundin von Theory entpuppte – der Vollzug einer Andeutung, die ebenfalls schon seit längerer Zeit gemacht worden war.

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Wie es mit dem verletzungsgeplagten Bündnis The Vision weitergeht, bleibt derweil unklar: Mastermind Paul Heyman gab sich wie schon in den vergangenen Wochen distanziert und forderte Breakker und Theory auf, ihren Wert für ihn weiter unter Beweis zu stellen.