Gerücht bewahrheitet sich: WWE holt vieldekorierten Star zurück!

Martin Hoffmann 11.07.2026 • 08:18 Uhr Schon seit einiger Zeit wurde es gemunkelt, nun hat es sich bewahrheitet: Baron Corbin hat wieder bei WWE unterschrieben und sich bei SmackDown nun mit Macht zurückgemeldet.

Vor zwanzig Monaten schien seine WWE-Karriere nach zwölf Jahren beendet – nun ist er wieder da!

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW hat der frühere US-Champion, Money-in-the-Bank- und King-of-the-Ring-Sieger Baron Corbin sein unangekündigtes Comeback gefeiert. Corbin sprengte ein US-Title-Match zwischen Trick Williams und Carmelo Hayes, attackierte beide – und signalisierte, dass er den Gürtel wieder ins Visier nimmt.

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WWE SmackDown: Baron Corbin ist zurück

Der 41 Jahre alte Ex-Footballer hatte bei WWE viele Jahre lang eine größere Rolle gespielt, im November 2024 ließ die Liga seinen Vertrag allerdings auslaufen und verabschiedete den Hünen, der zeitweise an der Schwelle zu einer World-Title-Regentschaft gestanden war.

Unter dem Namen Bishop Dyer war Corbin seitdem bei zahlreichen kleineren Ligen aktiv und hielt sich damit im Gespräch. Schon seit Wochen wurde in der Szene gemunkelt, dass WWE und der frühere Rivale von Roman Reigns wieder zusammengefunden haben. Zuletzt wurden die Gerüchte befeuert dadurch, dass die Liga MLW Dyer den Tag-Team-Titel aberkannte, den er dort mit seinem früheren WWE-Kollegen Donovan Dijak gehalten hatte.

Just in der Woche, in der Abschied des früheren WWE-Champions Sheamus bekannt geworden ist, hat die Liga Corbin nun zurückgebracht – wenige Wochen vor dem Sommerhöhepunkt SummerSlam am 1. und 2. August.

Nächstes großes SummerSlam-Duell steht

Für das Megaevent in Minneapolis wurde in der Nacht zum Samstag auch wie erwartet das nächste große Match fixiert: Der frisch gekürte WWE-Champion CM Punk wurde von Ex-Titelträger Cody Rhodes zum Duell in der NFL-Arena der Minnesota Vikings herausgefordert.

General Manager Nick Aldis machte das Match offiziell – und zugleich für das nächste TV-Special Saturday Night’s Main Event am 18. Juli ein Tag-Team-Duell zwischen Punk und Rhodes auf der einen Seite und dem von Punk entthronten Zayn sowie Gunther auf der anderen Seite.

Am Ende der Show attackierte der erboste Gunther Aldis aus Wut, dass er vorerst raus ist aus dem Titelrennen – und setzte damit seine seit einigen Wochen schwelende Fehde mit dem GM fort, der selbst auch einen Hintergrund als aktiver Wrestler hat.

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