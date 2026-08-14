Plant sie den nächsten spektakulären WWE-Abgang?

Martin Hoffmann 14.08.2026 • 18:08 Uhr Folgt WWE-Star Bayley ihrer Weggefährtin Mercedes Moné zu Konkurrent AEW? Beide befeuern die Gerüchteküche – doch welches Spiel wird wirklich gespielt?

Plant Bayley einen spektakulären Wechsel von WWE zu Konkurrent AEW? Oder pokert sie nur geschickt um ihren wohl letzten großen Vertrag beim langjährigen Arbeitgeber?

Die Zukunft des ehemaligen WWE-Damenchampions Bayley ist derzeit eine der spannendsten Personalien der Wrestling-Branche – und soll mittlerweile auch hinter den Kulissen des Marktführers für Unruhe sorgen.

WWE: War das Bayleys Abgesang?

Schon seit einiger Zeit ist medial durchgesickert, dass der WWE-Vertrag der 37-Jährigen in diesem Jahr auslaufen wird – wenngleich unklar ist, wann genau.

Im WWE-TV war sie nicht mehr zu sehen, seit sie am 18. Juli beim Special Saturday Night’s Main Event im New Yorker Madison Square Garden ein Match gegen ihre frühere Tag-Team-Partnerin und jetzige Rivalin Lyra Valkyria verloren hat. Bayley hat nach ihrem MSG-Auftritt zwar noch zwei Auftritte bei nicht im TV ausgestrahlten Live-Events absolviert. In der Drehbuchwelt von WWE haben diese jedoch keine Rolle gespielt.

Valkyria prahlte zuletzt vor den WWE-Kameras damit, Bayley aus der Liga gejagt zu haben – was zweierlei bedeuten kann.

Möglichkeit 1: WWE hat damit den Grundstein für ein umjubeltes Comeback und eine Fortsetzung der Fehde gelegt, sobald Bayleys Zukunft geklärt ist. Möglichkeit 2: Bayley ist mit der Inszenierung nach über 13 Jahren bei WWE tatsächlich dauerhaft aus dem Programm geschrieben worden.

AEW-Star Mercedes Moné befeuerte Gerüchte

Wie Szene-Guru Dave Meltzer in seinem Wrestling Observer Radio mehrfach berichtet hat, scheint Bayley sich weder für die eine noch für die andere Seite entschieden zu haben. Unterschrieben habe sie Stand jetzt jedenfalls nirgendwo.

Sicher ist allerdings, dass die Kalifornierin mit der Möglichkeit eines Wechsels kokettiert – und dass dabei auch eine alte Bekannte mitmischt, die ihr den möglichen Schritt von WWE zu AEW vorgemacht hat.

Mercedes Moné, die ehemalige Sasha Banks, hat via Social Media schon mehrere Andeutungen gestreut, dass ihre gute Freundin Bayley ihr zu AEW folgen könnte. Sie postete schon Ende Juni eine selbst erstellte Promo-Grafik für ein mögliches Match der beiden bei dem AEW-Event WrestleDream im Oktober, mit Bayleys früherem Ringnamen Davina Rose – was die Gerüchteküche massiv befeuerte.

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Bayley selbst heizte das Thema nun in dieser Woche mit einem weiteren vielsagenden Post an: Sie veröffentlichte ein Trainingsvideo, das mit einem Song des Rap-Duos The Grouch & Eligh unterlegt ist: Es heißt „All In“ – so wie das wichtigste AEW-Event des Jahres, das am 31. August im Londoner Wembley-Stadion steigt.

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Bei WWE soll es Irritation geben

Ein Zufall ist die Musikauswahl gewiss nicht, wenngleich es letztlich keinen Hinweis gibt, was Bayley tatsächlich plant: Stimmt sie ihre Fans tatsächlich auf einen Wechsel zu AEW ein? Oder spielt sie ein Pokerspiel, um in den Verhandlungen mit WWE ihren Preis in die Höhe zu treiben?

Auch hinter den WWE-Kulissen scheint keine Klarheit zu herrschen: Der Insider-Account WrestleVotes, in der Vergangenheit durch die Enthüllungen diverser WWE-Interna profiliert, berichtet, dass Bayleys Verhalten ligaintern für „hochgezogene Augenbrauen“ gesorgt habe: „Das hat nicht jedem gefallen“, zitiert das Portal die Stimmung in WWE-Kreisen.

Sollte Bayley WWE tatsächlich den Rücken kehren, könnten bei AEW in naher Zukunft einige Personalcoups ins Haus stehen: Auch diverse andere prominente Namen, die WWE zuletzt entweder von sich aus verlassen haben oder entlassen worden sind, werden bei der Liga von Tony Khan heiß gehandelt – unter anderem das Duo The New Day (Kofi Kingston und Xavier Woods), Sheamus oder auch die Japanerin Kairi Sane.