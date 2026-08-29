WWE-Show endet im Chaos - wie es weitergeht, ist schon bekannt

SPORT1 29.08.2026 • 10:35 Uhr Sami Zayn sprengt bei WWE SmackDown erneut den Hauptkampf und blockiert das Titelgeschehen. Wie es kommende Woche weitergehen wird, ist schon jetzt bekannt.

Das Titelgeschehen um den traditionsreichsten WWE-Gürtel bleibt unübersichtlich: Zum zweiten Mal in Folge hat der frühere Champion Sami Zayn in der Nacht zum Samstag ein wichtiges Match gesprengt – und seine eigene Ambitionen auf eine Rückkehr auf den Thron untermauert.

Zayn durchkreuzte bei der TV-Show Friday Night SmackDown in Ottawa die angekündigte Krönung eines neuen Top-Herausforderers für WWE-Champion CM Punk – nachdem er vergangene Woche schon das Titelmatch zwischen Punk und seinem ewigen Weggefährten Kevin Owens gesprengt hatte.

WWE SmackDown: Sami Zayn sprengt erneut den Hauptkampf

Im Hauptkampf von SmackDown sollte in einem Dreikampf zwischen Owens, Gunther und Finn Balor der nächste Gegner Punks gekürt werden. Der ausgeglichene Kampf schien mit einem Sieg Balors zu enden, als der Gunther mit seinem Finisher Coup de Grace erwischt hatte – Zayn allerdings zog Balor aus dem Ring und streckte den Ringrichter nieder, so dass der das Match nicht beenden konnte.

Auch einen zweiten Ringrichter, der herbeieilte, fing Zayn ab und schaltete ihn aus. Der Kanadier wollte partout ein klares Ende des Matches verhindern.

Letztlich schaltete sich auch Punk ein und ging auf Zayn los – geriet dabei aber auch wieder mit Owens aneinander. Letztlich griff sich Zayn den Titelgürtel, schlug damit nacheinander Owens, Balor, Gunther und Punk nieder. Während um ihn herum alle Rivalen und zwei Ringrichter am Boden lagen, stand Zayn als Einziger aufrecht.

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Nächste RAW- und SmackDown-Ausgaben schon produziert

Während die TV-Zuschauer am Ende der Übertragung noch rätseln mussten, wie es weitergehen würde, wissen gut informierte WWE-Fans schon mehr: Während die aktuelle Episode eine Aufzeichnung war, wurde in der Nacht zum Samstag auch schon die nächste SmackDown-Episode vorproduziert.

Die Show in Cleveland endete damit. dass Punk Lokalmatador Johnny Gargano besiegte und anschließend Zayn ein Rückmatch in Aussicht stellte. Es soll beim übernächsten SmackDown in Mexico City am 11. September steigen.