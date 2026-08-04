Abschied von WWE und "allem anderen"! Nach 24 Jahren endet eine Ära

Martin Hoffmann 04.08.2026 • 20:55 Uhr Zwei Tage nach der Niederlage gegen Oba Femi beim WWE SummerSlam verkündet Brock Lesnar sein Karriere-Ende.

Schon vor einigen Monaten sah es nach Abschied aus – nun ist es endgültig: Die lebende WWE-Legende Brock Lesnar hat sein Karriere-Ende verkündet.

Zwei Tage nach seiner Niederlage gegen Shootingstar Oba Femi am ersten Abend des SummerSlam 2026 in seinem Heimatstaat Minnesota hat das „Beast Incarnate“ in der aktuellen Ausgabe der Pat McAfee Show seinen Rücktritt bestätigt. Der 48-Jährige erklärte im Gespräch mit dem Star-Podcaster: „Das war es für mich im Ring und auch mit allem anderen.“

26 Jahre nach dem WWE-Debüt des früheren UFC-Schwergewichtschampions endet damit eine Ära – und eine prall gefüllte Sportlervita.

WWE: Nach 24 Jahren endet die Ära Brock Lesnar

Urgewalt Lesnar – schon vor seiner Wrestling-Zeit profiliert als College-Ringer und Gewinner des NCAA-Landesmeistertitels im Superschwergewicht im Jahr 2000 – schlug im Jahr 2002 bei WWE wie eine Bombe ein.

Die Liga baute das „Next Big Thing“ – schon damals begleitet von Manager-Legende Paul Heyman – in Rekordtempo zum neuen Star auf. Nur 126 Tage nach seinem Debüt krönte sich Lesnar beim SummerSlam 2002 mit einem Sieg über The Rock zum WWE-Champion. Nie zuvor hatte WWE einen absoluten Neuling so schnell zum Bannerträger befördert. Auf dem Weg dorthin demontierte Lesnar unter anderem auch Legende Hulk Hogan.

Völlig überraschend verließ Lesnar WWE im Frühjahr 2004 allerdings. Lesnar war völlig zermürbt vom körperlich und psychisch zehrenden Tour-Alltag, der damals bei WWE üblich war – und in Probleme mit Alkohol- und Tablettensucht abgerutscht.

Großer Erfolg als MMA-Kämpfer bei der UFC

Lesnar träumte nach seinem ersten WWE-Abschied von einer NFL-Karriere und spielte bei den Minnesota Vikings vor. Nachdem sich das ambitionierte Vorhaben schnell erledigt hatte, startete Lesnar schließlich als MMA-Kämpfer durch: In seinem vierten Fight für die UFC besiegte Lesnar im Jahr 2009 Randy Couture 2009 und gewann den Schwergewichts-Titel gewann.

Obwohl Lesnar den Titel 2010 an Cain Velasquez wieder verlor, hatte er neue Glaubwürdigkeit gewonnen – von der er enorm profitierte, als ihn sein Weg 2012 doch wieder zurück zu WWE führte. Lesnars Nimbus bei WWE wurde dort im zweiten Anlauf größer als je zuvor.

Lesnar ist zehnmaliger WWE und Universal Champion, bestrittt große Fehden mit praktisch allen Topstars seiner Zeit, von John Cena bis Roman Reigns und Cody Rhodes, von Bill Goldberg bis zum Undertaker, dessen legendäre WrestleMania-Siegesserie er 2014 in seiner wohl denkwürdigsten Errungenschaft beenden durfte.

Skandal-Enthüllung mit Folgen

Lesnars Laufbahn war mit einigen Skandalen und Negativschlagzeilen gepflastert, es ging um sein zuweilen unberechenbares Verhalten, Konflikte um Geld und Privilegien und auch eine Doping-Affäre bei seinem letzten UFC-Ausflug 2016.

Mehr denn je brachte Lesnar Anfang 2024 eine brisante Enthüllung in Bedrängnis: Der verheiratete Familienvater (Ehefrau ist Ex-WWE-Wrestlerin Rena „Sable“ Mero) soll „Kunde“ bei den angeblichen Sexhandel-Umtrieben von Ex-Boss McMahon gewesen sein: Die frühere WWE-Büroangestellte Janel Grant, die die Klage eingereicht hat, wirft McMahon vor, sie unter anderem bei Lesnar wie sexuelle Ware feilgeboten zu haben.

Lesnar war von den juristischen Schritten Grants nicht direkt betroffen, die heikle Verstrickung führte jedoch dazu, dass WWE ein geplantes Comeback Lesnars beim Royal Rumble 2024 kurzfristig abblies und über ein Jahr nicht einsetzte.

Letzter Akt gegen Shootingstar Oba Femi

Vor einem Jahr kam WWE dann zum Schluss, das Gras über das Thema gewachsen war: Beim SummerSlam 2025 folgte Lesnars Überraschungs-Comeback und sein letzter Ritt.

Auf ein letztes Duell mit dem alten, Ende 2025 ebenfalls zurückgetretenen Rivalen Cena und Auftritte bei den War Games und dem Royal Rumble folgte die große Fehde mit Hoffnungsträger Femi, der Lesnar beim Jahreshöhepunkt WrestleMania im April überraschend besiegte. Schon damals schien Lesnar mit dem rituellen Ausziehen seiner Handschuhe den Rücktritt anzukündigen – kam aber doch nochmal zurück, um die Rivalität zu vollenden.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Am Wochenende entschied Femi das Gigantenduell der Generationen in einem Hell-in-a-Cell-Käfigmatch wie erwartet für sich. Es folgten emotionale Szenen, in denen Lesnar Femi umarmte und als „Zukunft“ bezeichnete, während er „Vergangenheit“ sei.