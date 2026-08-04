Trauer um einen absoluten Wrestling-Giganten

Martin Hoffmann 04.08.2026 • 22:49 Uhr Eine der größten Ringlegenden einer vergangenen Ära ist tot: Drei Jahre nach Bruder Terry ist auch Dory Funk Jr. verstorben.

Trauer um eine der größten Legenden einer vergangenen Wrestling-Ära: Dory Funk Jr. ist tot.

Der Bruder und langjährige Tag-Team-Partner der 2023 verstorbenen Ringikone Terry Funk kann auf ein ähnlich reichhaltiges Vermächtnis zurückblicken – und eine Karriere, die unglaubliche 61 Jahre (!) umfasste.

Dory Funk Jr.: Viereinhalb Jahre König der Branche

Dory Funk – eigentlich: Dorrance Earnest Funk – war Sohn der texanischen Wrestler- und Promoter-Legende Dory Funk Sr. Im Jahr 1963 folgte Dory Jr. seinem Papa in den Ring und feierte sowohl als Tag-Team- als auch als Einzelwrestler große Erfolge.

Im Jahr 1969 errang Dory Funk in einem Match gegen Gene Kiniski den damals bedeutsamsten Titel der Branche, den NWA World Heavyweight Title. Er hielt ihn für viereinhalb Jahre – eine längere, ununterbrochene Regentschaft hatte nur der große Lou Thesz vorzuweisen.

Eine Verletzung aufgrund eines Truckunfalls zwang Dory im Jahr 1973, den Titel an Harley Race abzutreten – den Mann, der später die Fackel an Ric Flair weiterreichen sollte.

Nach seiner Entthronung war Dory Funk Jr. lange Zeit vor allem in Japan aktiv und wurde dort genau wie sein Bruder ein Mythos. Der raubeinig-glaubwürdige, aber auch technisch versierte Südstaaten-Stil traf beim Publikum in Nippon einen Nerv.

Spätes, kurzes Engagement bei WWE

Mit schon weit über 40 Jahren feierte Dory zusammen mit Bruder Terry im Jahr 1986 sein Debüt für WWE (damals noch: WWF). Bei der zweiten WrestleMania besiegten die beiden die späteren Hall-of-Fame-Kollegen Tito Santana und Junkyard Dog.

Dory verließ WWE bald wieder, blieb aber wie Bruder Terry bis ins hohe Alter aktiv, vor allem in Japan und seiner Wahlheimat Ocala in Florida. Noch im Jahr 2024 bestritt Dory mit über 80 Jahren ein Nostalgie-Match in Japan.

Funk war auch als Trainer profiliert: In seinem „Funking Conservatory“ bereitete er unter anderem Edge und Christian, die Hardy Boyz, Lita und Kurt Angle auf deren WWE-Karrieren vor.