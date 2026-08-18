Böse Überraschung für WWE-Topstar Roman Reigns

Martin Hoffmann 18.08.2026 • 07:48 Uhr Es brodelt um die Bloodline: Bei WWE Monday Night RAW verweigert Solo Sikoa dem World Champion Roman Reigns die Loyalität und attackiert ihn.

Über Wochen hinweg hat WWE auf diesen dramaturgischen Höhepunkt hingearbeitet – nun ist er vollendet: Solo Sikoa, der jüngere Bruder von Jimmy und Jey Uso, hat sich seinem Großcousin Roman Reigns widersetzt – und seine Rolle als Publikumsliebling gefestigt.

Bei der aktuellen Ausgabe der Netflix-Show Monday Night RAW verpasste Sikoa dem amtierenden World Champion seine Spezialaktion Samoan Spike, statt sich ihm zu fügen und stellte sich damit an die Seite von Reigns‘ Rivalen LA Knight. Im neuesten Kapitel der Saga um Reigns‘ Bloodline-Gruppierung sind die Fronten damit vorerst geklärt.

WWE RAW: Solo Sikoa emanzipiert sich

Hintergrund: Sikoa, in den vergangenen Jahren als böser „Heel“ definiert, hatte schon in den vergangenen Monaten einen Charakterwandel hingelegt, eine Freundschaft mit Knight geschlossen und war damit unverhofft gut angekommen.

Sikoas neue Einstellung stand den Interessen von Reigns‘ im Wege, der zuletzt eine neue Inkarnation der Bloodline um sich geschart hat – mit dem von Sikoa bei WWE eingeführten Jacob Fatu in Sikoas früherer Rolle als Vollstrecker des Clans.

Nun forderte Reigns auch von Sikoa familiäre Loyalität ein – beziehungsweise dass seine älteren Brüder ihn auf Linie zwingen sollten. In der vergangenen Woche erfüllte Jey Uso den Auftrag, Sikoa im Ring zu besiegen – in einem Match, in dem es darum ging, dass die Usos Sikoa in dieser Woche an Reigns „ausliefern“ dürften.

Roman Reigns‘ Machtspiel geht nach hinten los

Dass dieser Moment nicht ohne Spannungen ablaufen würde, deutete sich schon im Lauf der Show an: Sikoa schien wenig gewillt, sich Reigns unterzuordnen – und auch zwischen den Usos und Fatu knisterte es: Fatu erinnerte die Usos daran, dass es seine unfaire Hilfe war, die Jey den Sieg über Sikoa ermöglicht hatte, während Jey von sich selbst eingenommen blieb.

Am Ende der Show spitzte sich die Situation im Ring zu, als Reigns einen vorwurfsvollen Monolog in Richtung Sikoa hielt und ihn dabei immer mehr demütigte: Er zertrat seine Sonnenbrille, ließ ihn von Fatu und den Usos attackieren und forderte ihn auf, „auf Knien“ um seine Gunst zu betteln.

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Letztlich forderte Reigns auf, seine Loyalität zu beweisen, indem er dem von der Bloodline gewaltsam überwältigten Knight den Spike verpassen sollte.

Sikoa und LA Knight mischen Reigns auf – Jacob Fatu schaut zu

Es kam dann, wie es kommen musste: Sikoa rang mit sich, holte seine Hand gegen Knight aus – und verpasste dann stattdessen Reigns den Spike.

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Nachdem alle Beteiligten den umjubelten Moment eine Weile auskosteten, gab es auch noch eine Tracht Prügel von Sikoa und Knight für die Usos und eine Attacke von Knight auf Reigns. Fatu sah stoisch zu und ließ die beiden gewähren – was offensichtlich auch noch Stoff für die weitere Story-Entwicklung hergeben wird. „Das ist ein Desaster für die Bloodline!“, beschrieb US-Kommentator Michael Cole das Geschehen.