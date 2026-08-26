Neue WWE-Formation überrascht mit großem Auftritt - und beeindruckt

In der Wrestling-Liga WWE hat eine neue Gruppierung einen überraschend großen Auftritt hingelegt – und dem Vernehmen nach auch gleich Eindruck hinter den Kulissen gemacht.
Neues WWE-Trio hinterlässt Eindruck
Am Ende der aktuellen Ausgabe der Netflix-Show Monday Night RAW in der Nacht zum Dienstag wurde der Hauptkampf zwischen den Usos sowie dem Duo LA Knight und Solo Sikoa von einem neu formierten Trio gesprengt: Der nach einigen Wochen Abwesenheit zurückgekehrte Royce Keys und zwei neue Verbündete attackierten beide Teams und stellten sich damit sowohl gegen die Bloodline um Roman Reigns als auch deren Rivalen Sikoa und Reigns.
WWE RAW: Royce Keys verbündet sich mit NXT-Duo OTM
Bei Keys‘ neuen Gefährten handelt es sich um das Tag Team OTM (Out The Mud, Bronco Nima und Lucien Price), das sich im Aufbaukader NXT offensichtlich für Höheres empfohlen hat. Das Portal False Finish berichtet, dass die ersten Reaktionen auf das Debüt innerhalb der Liga „sehr positiv“ gewesen sein sollen.
Die beiden Hünen Nima (bürgerlich: Edwin Grande) und Price (Nnamdi Oguayo) sind zwei ehemalige Football-Talente, die seit 2022 gemeinsam im Nachwuchsbereich von WWE aktiv sind. Nun sollen die beiden an der Seite des zu Beginn des Jahres von Konkurrent AEW abgeworbenen Keys (ehemals Powerhouse Hobbs).
Dass das neue Trio direkt einen so prominenten Platz für sein Debüt bekam, lässt darauf schließen, dass WWE einiges mit ihm vorhat.
Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.