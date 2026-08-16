WWE deutet das Debüt eines neu verpflichteten Stars an

SPORT1 16.08.2026 • 13:50 Uhr WWE-Star Shinsuke Nakamura kündigt an, mit einem neuen Partner Jagd auf die Tag-Team-Titel zu machen. Es handelt sich offenbar um einen frisch verpflichteten Landsmann und Weggefährten.

Gerüchte gab es schon länger, nun ist es quasi-offiziell: WWE hat einen weiteren namhaften Star aus Japan verpflichtet – und er steht unmittelbar vor seinem Debüt.

In einem Social-Media-Video, das die Wrestling-Liga nach der aktuellen Ausgabe der TV-Show Friday Night SmackDown veröffentlichte, kündigte Ligaveteran Shinsuke Nakamura an, mit einem neuen Partner auf die Jagd nach den Tag-Team-Titeln zu gehen. Es handelt sich offensichtlich um seinen japanischen Landsmann Hiromu Takahashi – viele Jahre lang ein Aushängeschild der Traditionsliga NJPW.

Nakamura wandte sich in dem Clip an die frisch gekürten WWE Tag Team Champions The MFTs: Tama und Talla Tonga – unterstützt von Familienoberhaupt Haku – besiegten bei SmackDown die bisherigen Titelträger Damian Priest und R-Truth sowie die War Raiders in einem Dreikampf.

Unmittelbar nach der Show folgte die Herausforderung von Nakamura, der seinen neuen Kampfgefährten als Silhouette im Hintergrund versteckte.

Nakamura bezeichnete den ungenannten Partner als „tickende Zeitbombe“, die für „Chaos“ stehe – was unüberhörbare Anspielungen auf Takahashi waren: „Time Bomb“ ist der Spitzname des charismatischen Highflyers, „CHAOS“ der Name der NJPW-Gruppierung, in der sowohl Nakamura als auch Takahashi früher Mitglieder waren.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Hiromu Takahashi: Profiliert in Japan, Mexiko und den USA

Der 36 Jahre alte Takahashi war fünfmaliger Champion der international stilbildenden Junior Heavyweight Division von NJPW und ist auch international profiliert: Wie Nakamura war er einst auch in Mexiko aktiv, über die Kooperation mit NJPW bestritt er auch diverse Matches bei WWE-Konkurrent AEW.

Takahashi hatte seinen langjährigen Arbeitgeber im Februar verlassen und ist nun innerhalb weniger Monate der zweite frühere NJPW-Star, der bei WWE aufschlägt.

Ende April hatte bereits Naraku, der ehemalige EVIL, sein WWE-Debüt gefeiert. Der Ehemann des früheren WWE-Damenchampions Iyo Sky ist im Aufbaukader NXT aktiv.

Der Titelwechsel bei den Tag Teams war nicht der einzige Neustart bei SmackDown: Am selben Abend krönte sich auch die aufstrebende Jacy Jayne mit einem Sieg über Tiffany Stratton zum neuen US-Champion der Damen.