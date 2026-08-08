WWE-Show endet mit umjubelter Doppel-Überraschung

SPORT1 08.08.2026 • 07:53 Uhr Beim ersten SmackDown nach dem SummerSlam feiert die zuletzt abwesende Alexa Bliss ihr WWE-Comeback - und sie ist nicht allein.

Umjubelte Überraschung am Ende der ersten Freitagsshow von WWE nach dem SummerSlam: Eines der beliebtesten Talente der Wrestling-Liga hat bei Friday Night SmackDown sein unangekündigtes Hauptkader-Debüt gefeiert.

Im letzten Match des Abends zwischen den Ex-Damenchampions Charlotte Flair und Jade Cargill bekam Flair unverhoffte Hilfe gegen Cargill und ihre Scherginnen B-Fab und Michin: Nicht nur Flairs Tag-Team-Partnerin Alexa Bliss kehrte zurück – sie brachte auch Newcomerin Tatum Paxley als Verstärkung mit.

WWE SmackDown: Alexa Bliss zurück – Tatum Paxley debütiert

Bliss war seit mehreren Wochen nicht mehr bei SmackDown zu sehen, nachdem sie laut Story von Cargill am Arm verletzt worden war.

Bei ihrem Einzug – mit einer Armschlinge – gingen plötzlich die Lichter aus und es zeigte sich, dass Bliss nicht allein gekommen war: Auf dem obersten Seil stand plötzlich Paxley und schaltete B-Fab sowie Michin mit einem Crossbody aus.

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Im Ring brachte Flair anschließend ihre Spezialaktion Natural Selection an und pinnte Cargill, ehe sie mit Bliss und Paxley feierte.

Erfolgreicher Lauf im Aufbaukader NXT

Die 29 Jahre alte Paxley (bürgerlich: Natalie Elizabeth Beidelschies) ist eine ehemalige Powerlifterin, die seit 2021 unter WWE-Vertrag ist und sich in den vergangenen Jahren zu einem der Shootingstars des Aufbaukaders NXT entwickelt hat.

Metal-Fan Paxley hielt bei NXT den Damentitel, den sie im vergangenen Jahr der inzwischen ebenfalls bei SmackDown aktiven Jacy Jayne zwischenzeitlich abnahm, und den North American Title der Frauen.

Nun greift sie auf der größeren Bühne an – allem Anschein nach zunächst im Windschatten des etablierten Duos Flair und Bliss.

Datum für Titelduell CM Punk vs. Kevin Owens steht

Bereits beim SummerSlam hatte es zwei größere Comebacks gegeben, als sich Randy Orton und der langzeitverletzte Kevin Owens zurückmeldeten: Orton kostete seinen Erzrivalen Cody Rhodes das WWE-Titelmatch gegen CM Punk, während Owens sich seinerseits ein Titelmatch gegen Punk verdiente.

Bei SmackDown kam es infolgedessen zu verbalen Konfrontationen zwischen Rhodes und Orton sowie Owens und Punk. Owens soll Punk nun bei der SmackDown-Ausgabe in zwei Wochen in seiner Heimatstadt Toronto herausfordern.

Eine neue Entwicklung gab es auch um den Damentitel: Publikumsliebling Chelsea Green scheint nach ihrem Sieg im Leitermatch beim SummerSlam nun offiziell neuer Champion sein.