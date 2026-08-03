Große Comebacks und mehr: WWE-Megawochenende mischt Karten neu

Martin Hoffmann 03.08.2026 • 07:35 Uhr Randy Orton und Kevin Owens melden sich beim WWE SummerSlam 2026 machtvoll zurück - auch sonst treibt der Sommerhöhepunkt viele Story-Entwicklungen voran.

Das größte WWE-Wochenende des Jahres ist vollendet – und zahlreiche Karten neu gemischt.

Der SummerSlam 2026 in der NFL-Arena der Minnesota Vikings bot an zwei Veranstaltungstagen zwei große Comebacks, diverse Titelwechsel und Story-Wendungen. SPORT1 gibt den Überblick über alle wichtigen Entwicklungen.

– WWE SummerSlam 2026: Orton und Owens zurück

WWE-Fans hatten sie länger vermisst, nun sind die lebende Legende Randy Orton und der langzeitverletzte Kevin Owens wieder da – und direkt mittendrin im Titelgeschehen.

An Tag 1 in der Nacht zum Sonntag gab Orton sein erstes Lebenszeichen seit der WrestleMania-Niederlage gegen Cody Rhodes im April: Er kostete Rhodes mit einem Eingriff die Chance, sich von CM Punk den WWE-Titel zurückzuholen – und nahm damit die Fehde gegen seinen früheren Zögling wieder auf.

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Auffällig dabei: Punk bekam von Ortons Eingriff nichts mit, steht also nicht unbedingt auf dessen Seite und könnte es selbst noch mit der „Viper“ zu tun bekommen – zunächst aber steht eine neue Konstellation auf dem Programm.

Im Eröffnungsmatch der zweiten SummerSlam-Nacht gewann der unangekündigte Rückkehrer Owens einen Vierkampf, um sich als neuer Top-Herausforderer zu küren. Owens besiegte seinen ewigen Weggefährten Sami Zayn, Finn Balor und Gunther.

Eigentlich war ein Zweikampf zwischen Zayn und Balor angekündigt, der alte und neue SmackDown-GM Nick Aldis fügte jedoch Gunther und Owens noch hinzu – einen Tag, nachdem Aldis selbst ein emotionales Comeback-Match gegen Gunther bestritten und verloren hatte.

Für Owens war es der erste WWE-Auftritt seit März 2025, als eine Nacken-OP ihn das geplante WrestleMania-Match gegen Orton kostete.

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– Reigns und Femi triumphieren in den Hauptkämpfen

Einen Tag nach Punks Sieg über Rhodes hielt sich auch World Champion Roman Reigns schadlos: Er gewann einen rund 30 Minuten langen, dramatischen Main Event gegen seinen früheren Shield-Partner Seth Rollins – und feierte damit seinen ersten großen Sieg über den langjährigen Weggefährten.

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Eine neue Fehde für den „Original Tribal Chief“ wurde danach noch nicht angedeutet, mittelfristig sieht jedoch viel danach aus, als ob er auf ein Duell mit dem derzeit größten Shootingstar der Liga zurast: dem Nigerianer Oba Femi, der im Hauptkampf der ersten SummerSlam-Nacht seinen zweiten großen Sieg über Legende Brock Lesnar feierte.

Schon bei WrestleMania hatte der „Ruler“ den „Conqueror“ in einem Kampf der Kolosse niedergerungen und damit scheinbar Lesnars Karriere beendet. Lesnar allerdings kam zurück, gewann das Rückmatch bei Clash in Italy in Turin – nun folgte in Lesnars Heimatstaat Minnesota ein „Hell in a Cell Match“, um die Angelegenheit zu klären.

In einem vergleichsweise kurzen, aber intensiven Match streuten Lesnar und Femi diverse Anspielungen auf Lesnars Matchserie gegen die Ikone The Undertaker ein. In einer Art später Rache des „Dead Man“ übernahm Femi am Ende dessen Spezialaktion Tombstone Piledriver, um Lesnar niederzuringen.

Nach dem Match umarmte Lesnar Femi und würdigte ihn als die „Zukunft von WWE“. Eindeutige Signale, dass er sich nun wirklich in den Ruhestand verabschieden würde, gab Lesnar dabei nicht.

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Für Femi scheint derweil der Weg an die WWE-Spitze vorgezeichnet. Er wird heiß gehandelt als designierter WrestleMania-Herausforderer Reigns‘ im kommenden Frühjahr.

– US und Intercontinental Title wechseln

Während die beiden Haupttitel der Männer beim SummerSlam bei Punk und Reigns verblieben, wechselten diverse andere Gürtel ihre Besitzer – unter anderem beide Sekundärtitel der Männer.

In der Nacht zum Sonntag verlor Shootingstar Trick Williams seinen US Title gegen den frisch zurückgekehrten Baron Corbin, während der in Minnesota geborene Chad Gable vor heimischer Kulisse den Intercontinental Title von Penta errang – und damit sein neues Karriere-Hoch nach der Demaskierung als „Original Grande Americano“ fortsetzte.

– Viel Bewegung bei den Damen

Im dritten Titelwechsel des zweiten SummerSlam-Abends krönte sich überraschend Chelsea Green zum Interims-Damenchampion. Der Publikumsliebling besiegte in einem Leitermatch Charlotte Flair, Jade Cargill, Tiffany Stratton und Lash Legend – und sicherte sich damit den neu eingeführten Übergangsgürtel, der zu gegebener Zeit mit dem Titel des noch verletzten WWE Women’s Champions Rhea Ripley vereinigt werden soll.

Bereits unter der Woche bei der TV-Show RAW war auch der Intercontinental Title der Damen neu vergeben worden, als Raquel Rodriguez die aufstrebende Sol Ruca entthronte. Rodriguez‘ Judgment-Day-Gefährtin Liv Morgan behielt derweil im Eröffnungskampf der ersten SummerSlam-Nacht ihren World Women’s Title gegen Iyo Sky.