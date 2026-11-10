Das seit längerer Zeit angebahnte Hauptmatch der Traditionsshow Survivor Series ist offiziell: Roman Reigns' Bloodline und The 946 duellieren sich in einem WarGames-Match.

Seit Wochen hatte es sich angedeutet, nun ist das größte Match des WWE-Herbsts offiziell: Am Ende einer turbulenten Ausgabe der Netflix-Show Monday Night RAW hat Superstar Roman Reigns die Gruppierung The 946 zu einem WarGames-Match gegen seine Bloodline herausgefordert.

Damit steht der Hauptkampf der Traditionsveranstaltung Survivor Series am 28. November in Houston – die bei RAW auch darüber hinaus Formen annahm.

WWE RAW: WarGames zwischen Bloodline und The 946 offiziell

Eigentlich war angekündigt, dass RAW mit einem Aufeinandertreffen von Reigns und 946-Anführer Royce Keys im Ring hätte enden sollen.

Stattdessen kam es zu einer Massenschlägerei, in der auch Bloodline-Mitglied Jacob Fatu sein Comeback feierte – einige Wochen, nachdem er Ziel eines Auto-Anschlags von 946-Mitglied Jaida Parka geworden und seitdem nicht mehr im WWE-TV zu sehen war.

Nun kann Reigns neben Jimmy und Jey Uso und Solo Sikoa auch wieder auf den „Samoan Werewolf“ zählen. Eine Woche nach dem Debüt von Cruz Montana, der sich vor sieben Tagen The 946 angeschlossen hatte, sind damit die numerischen Verhältnisse wieder ausgeglichen.

Am Ende der großen Keilerei, in dem die Bloodline diesmal die Oberhand hatte, forderte Reigns The 946 zu einem WarGames-Duell heraus, das WWE später offiziell bestätigte: Reigns, die Usos, Sikoa und Fatu treffen in dem einst von Konkurrent WCW erdachten Doppelkäfigmatch also auf Keys, Montana, Carmelo Hayes, Bronco Nima und Lucien Price.

DEINE MEINUNG

WARGAMES ⛓️



The Bloodline and 946 are headed for WAR!!! pic.twitter.com/52PjNElWey — WWE (@WWE) November 10, 2026 Externer Inhalt X Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . Immer akzeptieren Einmal akzeptieren

Survivor Series nehmen Gestalt an

Zusätzlich zu dem WarGames-Match wurde bei RAW auch ein weiteres Titelduell zwischen World Women’s Champion Liv Morgan und Becky Lynch angesetzt.

Gestalt nahm außerdem auch das erste traditionelle Survivor-Series-Match seit 2021 an, in dem fünf US-Stars auf ein von Legende Rey Mysterio angeführtes „Team Mexico“ treffen werden – eine Crosspromo für die mexikanische WWE-Filiale AAA.

Mysterio rekrutierte bei RAW Money-in-the-Bank-Sieger Penta für sein Team, während Cody Rhodes als Kapitän von „Team USA“ die Dienste von CM Punk und Jungstar Je’Von Evans gewann – pikanterweise seit dem Wochenende Tag-Team-Champion an der Seite von Gegner Penta.

Das Match könnte dazu dienen, einen Bruch zwischen Rhodes und Punk anzubahnen. Gerüchten zufolge plant WWE ein Match der beiden bei der Megashow WrestleMania im kommenden Frühjahr.