Hinter den Kulissen wurde der legendärste WWE-Eklat noch größer

Heute vor 29 Jahren vollzog WWE vor laufender Kamera einen realen Betrug an Wrestling-Ikone Bret Hart. Was steckte hinter dem irrwitzigen „Montreal Screwjob“?

Zwei Wrestling-Ikonen, die nicht so tun, als ob sie Erzrivalen wären – sondern welche sind. Ein Showkampf, der mit einem Bruch des vereinbarten Drehbuchs, einem realen Betrug und einem K.o.-Schlag backstage endet.

Kann es eine faszinierendere Geschichte geben in einer Branche, in der das Prinzip Fake Geschäftsmodell ist, in der es eigentlich darum geht, erfundene Feindschaften, Prügeleien und Skandale wie echt wirken zu lassen?

Kein realer Eklat der Wrestling-Geschichte ist legendärer als der, der heute vor 29 Jahren bei der WWE Survivor Series über die Bühne ging: der ebenso mythische wie folgenschwere „Montreal Screwjob“ (alternativ: „Montreal Incident“) am Ende des Matches zwischen dem „Hitman“ Bret Hart und dem „Heartbreak Kid“ Shawn Michaels – mit dem früheren WWE-Boss Vince McMahon als Strippenzieher im Hintergrund.

Was genau war vorgefallen in der damaligen WWF, wie kam es dazu und was waren die Konsequenzen? SPORT1 erzählt die sagenumwobene Geschichte.

Montreal Screwjob bei WWE: Was war der Kontext?

Bret Hart, der vor allem auch in Deutschland populäre WWE-Held der Neunziger, verließ im Jahr des Screwjob („to screw“ bedeutet „reinlegen“, aber auch „f**ken“, im buchstäblichen und übertragenden Sinne) seinen langjährigen Arbeitgeber. Dies war schon vor dem Match bei den Survivor Series 1997 klar, das sich als sein letztes entpuppen sollte.

Es war WWE-Boss McMahon selbst, der dem Kanadier eine Auflösung seines erst ein Jahr zuvor abgeschlossenen 20-Jahres-Vertrags ans Herz gelegt hatte. McMahons Sicht auf den beispiellosen Renten-Deal mit dem damaligen Top-Verdiener hatte sich binnen kurzer Zeit radikal verändert: Er sah ihn als finanziell zu starke Belastung seiner damals kriselnden und durch die Konkurrenz des mit Ikone Hulk Hogan verstärkten Rivalen WCW unter Druck gesetzten Promotion – und den Kostenfaktor seines Vertrags auch als Problem für den damals im Stillen schon geplanten Börsengang.

McMahon sah sich zudem auch wegen der vielversprechend anlaufenden Etablierung jüngerer Stars wie Stone Cold Steve Austin in der Einschätzung bestätigt, den damals 40 Jahre alten Hart doch nicht mehr unbedingt zu brauchen.

Hart ging auf McMahons Angebot ein – nicht ohne persönliche Enttäuschung über den Sinneswandel seines langjährigen Bosses. Schon zuvor hatte es Reibung gegeben: Hart missfiel die zunehmend auf kontroverse Schockeffekte angelegte Ausrichtung von WWE und auch seine eigene späte Rolle als verbitterter USA-Hasser.

DEINE MEINUNG

Der Wechsel des Hitman zu WCW war letztlich logischer Endpunkt einer schleichenden Entfremdung – und die Art und Weise, wie sein finaler WWE-Kampf über die Bühne gehen sollte, erwies sich nochmal als großes Streitthema.

Bret Hart vs. Shawn Michaels: Was war das Problem?

Bret Hart und der acht Jahre jüngere Michaels waren seit den frühen Neunzigern Ring-Rivalen mit viel gemeinsamer Geschichte: Unter anderem bestritten sie das erste „Ladder Match“ der WWE-Historie und ein Intercontinental-Titelduell bei der Survivor Series 1992, zudem war Hart der Gegner Michaels‘ bei dessen erstmaligem Aufstieg zum World Champion 1996 – in einem sechzigminütigen Iron Man Match bei WrestleMania 12.

In zunehmenden Maße war die Dauerfehde der beiden Ausnahme-Wrestler auch hinter den Kulissen zu einer Feindschaft geworden: Der junge Michaels war als Skandalnudel und launenhafte Backstage-Diva berüchtigt, der sich oft über ihn ärgernde Hart war auf seine eigene Weise auch ein Dickkopf, was zu wiederholten Kollisionen der Egos führte.

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Michaels hinterließ bei Hart den Eindruck, dass er nach seinem Aufstieg zum Champion alle Register zog, um ein Rückmatch gegen Hart und eine potenzielle Niederlage zu vermeiden. Zur Eskalation kam es, als Michaels im Mai 1997 seine damalige Schurkenrolle nutzte, um in einem Rededuell vor laufender Kamera einen überaus pikanten, nicht mit Hart abgesprochenen Seitenhieb zu platzieren.

„HBK“ machte eine für Eingeweihte eindeutige Andeutung, dass der Familienvater Hart eine außereheliche Affäre mit der später tief gefallenen Kollegin Sunny gehabt hätte („Lately, you‘ve had some sunny days, my friend“). Eine reale Backstage-Prügelei war die Folge.

Vor der Survivor Series am 9. November war der Titel über Umwege nochmal an Hart gegangen – und wegen der persönlichen Verwerfungen mit Michaels hinterlegte er bei McMahon eine klare Forderung: Er würde den Titel in der kanadischen Heimat nicht an den verhassten Michaels abgeben.

Als Begründung führte Hart auch den Verlauf eines für ihn unbefriedigenden Friedensgipfels mit Michaels an, in dem dieser sich weiter unprofessionell geriert und ihm deutlich gemacht hätte, dass er sich im Ring auch nicht für ihn „hinlegen“ würde.

Warum sprach WWE:Boss McMahon nicht einfach ein Machtwort?

Bret Hart hat sich wie eine Diva verhalten und Ungeheuerliches verlangt, was er nie hätte verlangen dürfen: So ist der bis heute oft vorgebrachte Vorwurf derer, die finden, dass Hart im Grunde selbst schuld war und seinen Chef zum Screwjob gezwungen hat.

Was viele von ihnen nicht wissen: Hart pochte schlicht auf einen gültigen Vertrag. McMahon hatte ihm schriftlich zugesichert, „begründete kreative Kontrolle“ über die letzten 30 Tage seines Engagements, also seinen Abgang zu geben. Ein Machtwort von Vince wäre also ein Vertragsbruch gewesen – so wie auch der Screwjob am Ende einer war.

McMahon selbst sah es so, dass er im Recht war, weil Brets Forderung nicht mehr „begründet“ gewesen sei – sein eigenes Verhalten verdeutlichte jedoch, dass er selbst begründete Zweifel hatte, damit juristisch durchzukommen.

Die spannendere Frage ist, warum McMahon Hart den Titel nicht einfach vor der 30-Tages-Frist abnahm, um gar nicht erst in die Bredouille zu kommen. Der Journalist Dave Meltzer (Wrestling Observer), dem Hart seine Seite der Geschichte ausführlich anvertraute, beantwortete sie so: „Er hatte die Klausel einfach vergessen. Und dann hat er sich gedacht: Er ist Vince. Er muss sich nicht an Verträge halten. Nur die Wrestler müssen das.“

He forgot about the clause in the contract he agreed to, and then felt he was Vince and didn't have to live up to the contract, only talent did. Kind of like now. https://t.co/62PJVOnvNi — Dave Meltzer (@davemeltzerWON) November 9, 2021 Externer Inhalt X Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . Immer akzeptieren Einmal akzeptieren

Was genau war abgesprochen? Und was passierte stattdessen?

Nach längeren Streitigkeiten einigten sich Hart und McMahon im Vorfeld der Series schließlich darauf, dass das Match gegen Michaels mit einem Disqualifikations-Ende und einer Massenprügelei zwischen Brets Gruppierung Hart Foundation und der D-Generation X um Michaels und den jungen Triple H enden sollte. Hart sollte vor seinem WCW-Start im Dezember seinen Titel bei einer anderen Gelegenheit abgeben (Die tragischen Schicksale von Bret Harts Weggefährten).

Unter dem Eindruck des sich herumsprechenden WCW-Wechsels sah McMahon es am Ende aber doch als untragbare Situation an, den Titel bei Hart zu belassen – und WCW-Boss Eric Bischoff die Gelegenheit zu geben, sich mit der Verpflichtung des noch amtierenden WWF-Champions zu brüsten.

McMahon selbst behauptete immer wieder, dass Bret am Montag nach der Survivor Series mit dem Titel bei der WCW-Show Nitro hätte auftauchen können und er das verhindern hätte müssen. Tatsächlich war das Szenario höchst unwahrscheinlich: Bret war immer noch unter WWE-Vertrag und ein Auftritt bei WCW wäre ebenso illegal gewesen wie das Vorzeigen des Titels, der geistiges Eigentum von WWE war (was aufgrund analoger Fälle gerichtlich geklärt war). WCW hätte sich teure Klagen eingehandelt.

Zusammen mit Michaels und seinen langjährigen Mitarbeitern und Vertrauten Pat Patterson, Gerald Brisco und Bob Remus (Sgt. Slaughter) heckte McMahon in jedem Fall heimlich ein anderes Finish als das abgesprochene aus: In dem Moment, in dem Michaels Hart in dessen eigenen Aufgabegriff Sharpshooter nahm, ließ McMahon den Kampf von Ringrichter Earl Hebner abläuten und Michaels zum Sieger erklären.

Der verdutzte Hart – der den Griff noch auskonterte, um zum mit ihm abgesprochenen Ende überzuleiten – wusste zunächst nicht wie ihm geschah, auch Michaels tat verwirrt, die Pay-Per-View-Übertragung wurde recht unvermittelt beendet. Als Hart realisierte, was los war, spuckte er dem außerhalb des Rings stehenden McMahon ins Gesicht, warf im Ring wütend Kameras, Monitore und anderes Equipment kaputt.

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Was passierte hinter den Kulissen?

Der aufgebrachte „Hitman“ stellte zunächst Michaels zur Rede – eine Szene, die für die Nachwelt in der damals gefilmten Backstage-Doku „Wrestling with Shadows“ aufgezeichnet und gesendet wurde. Michaels bestritt seine Beteiligung und behauptete, genauso wütend auf McMahon zu sein wie Hart. Erst Jahre später gab Michaels zu, dass er eingeweiht war, McMahon hatte ihm und anderen Mitwissern zu der Scharade geraten, um sie vor der Wut von Hart und den empörten Kollegen zu schützen.

Ringrichter Hebner, der bis dahin ein vertrauensvolles Verhältnis zu Hart gehabt hatte und dessen Beteiligung an der Verschwörung nicht zu leugnen war, wurde nach dem Match umgehend von seinem inzwischen verstorbenen Zwillingsbruder Dave aus der Arena gefahren. Die filmreife Szenerie glich dem Verhalten von Gangstern nach einem „Mafia-Job“ – Michaels‘ eigene Worte in seiner Autobiografie.

McMahon verschanzte sich zunächst für eine Weile in seinem Büro und wurde schließlich vom legendären Undertaker – damals schon Anführer und Sprachrohr der Wrestler-Kollegen – aufgefordert, dass er sich bei Hart entschuldigen müsste, um eine Kabinen-Meuterei abzuwenden.

Als McMahon dann in Harts Umkleidekabine das Gespräch suchte, kassierte er von diesem zunächst eine wütende Aufzählung aller Anlässe, bei denen er Hart ins Gesicht gelogen hätte – und wurde schließlich mit einem Faustschlag niedergestreckt.

Welche Konsequenzen hatte der Montreal Screwjob?

Hart vollzog den Wechsel zu WCW, wohin ihn auch einige Weggefährten wie die inzwischen verstorbenen Schwäger Jim „The Anvil“ Neidhart und „The British Bulldog“ Davey Boy Smith folgten – in einem besonders spektakulären Move wechselte auch der vor der Kamera mit Michaels verbündete „Ravishing“ Rick Rude kurzerhand die Seiten.

Anderen empörten Kollegen wie dem späteren Hall of Famer „Mankind“ Mick Foley – der die RAW-Ausgabe nach den Series bestreikte – riet Hart davon ab, aus Sympathie für ihn vertragliche Verpflichtungen zu verletzen und ihren Lebensunterhalt zu gefährden. Bret selbst verzichtete auf eine Klage wegen des Vorfalls, weil er für den Fall mit einer Gegenklage McMahons wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung rechnete.

Brets jüngerer Bruder Owen Hart verblieb wegen seines weiterlaufenden Kontrakts bei WWE, Owens tragischer Unfalltod vor laufender Kamera im Jahr 1999 und die skandalösen Versäumnisse der Liga dabei vertieften den Konflikt zwischen Bret und McMahon. Dieser hielt bis über das unfreiwillige Karriere-Ende des „Hitman“ im Jahr 2000 hinaus an.

Sind Bret Hart, Shawn Michaels, Vince McMahon mittlerweile versöhnt?

Quasi. In der bis heute wechselhaften Beziehung zwischen Hart und McMahon war im Jahr 2006 so weit Gras über den Konflikt gewachsen, dass der Hitman einer Aufnahme in die WWE Hall of Fame zustimmte, unter der Bedingung, Michaels dort nicht antreffen zu müssen.

Im Jahr 2010 ließ sich der damals 52-jährige Bret gar auf ein WWE-Comeback und eine Verarbeitung der Screwjob-Story zur inszenierten Fehde ein, mit einem Match gegen McMahon bei WrestleMania 26. Bret Hart soll auch aktuell wieder bei WWE unter Vertrag sein.

Das Verhältnis zum „Heartbreak Kid“ war länger gestört geblieben, auch die persönliche Wandlung des inzwischen seit vielen Jahren skandalfreien Michaels zum gläubigen Christen kaufte Hart ihm lange nicht ab. Im Zuge von Harts Wiederkehr kam es dann jedoch auch zwischen ihm und Michaels zu einer im WWE-TV ausgestrahlten Versöhnung – die von dem inzwischen 69-jährigen Hart und dem acht Jahre jüngeren Michaels als real geschildert wurde.

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Das Verhältnis Harts zu McMahon ist derweil wieder zerrüttet: Infolge der schweren Vorwürfe sexueller Ausbeutung früherer Mitarbeiterinnen wandte sich Hart öffentlich von seinem Ex-Boss ab.

Was blieb vom Screwjob?

Auch über die persönliche Geschichte von Hart, Michaels und McMahon hinaus viel.

Für McMahon und WWE erwies sich der Mega-Eklat letztlich als Glücksfall: Der WWE-Boss schlug gekonnt Kapital daraus, wie er sich durch den Betrug an Liebling Hart bei den Fans unbeliebt machte – was er durch ein umstrittenes Rechtfertigungs-Interview („Bret screwed Bret“) im eigenen TV-Programm verstärkte.

Sein Verhalten in dem Screwjob wurde zur Grundlage seines On-Air-Charakters als machtversessener Oberbösewicht „Mr. McMahon“ – der als Widerpart des nach Harts Abgang ungemein erfolgreichen Steve Austin eine Schlüsselrolle in der „Attitude Era“ spielte, der Boom-Periode, die WWE wieder zur Nummer 1 im Wrestling machte und die sich selbst zerlegende WCW in den Abgrund trieb.

McMahons Selbstbild als vorausdenkender Chef, der tut, was er tun muss, wenn es „best for business“ ist, wird dieser Lauf der Dinge nicht geschadet haben – siehe auch: Undertaker vs. Brock Lesnar bei WrestleMania 2014.

Der von WWE vielfach zitierte Screwjob – unter anderem beim ersten Titelgewinn von Dwayne „The Rock“ Johnson ein Jahr darauf oder auch von Michaels selbst in dessen Fehde gegen Hulk Hogan 2005 – ging in den Mythenschatz des modernen Wrestlings ein.

Was an diesem Mythos auch wirklich nur Mythos ist, ist in einigen Details bis heute umstritten. Ein Teil der Fans und auch einige bekannte Wrestler haben die Ansicht bekundet, dass der ganze Screwjob ein ultimativer Fake war, mit dem McMahon, Michaels und Hart gemeinsam die ganze Wrestling-Welt an der Nase herumgeführt hätten.

Mehr als eine charmante Verschwörungstheorie sind die unbelegten Mutmaßungen nicht: Ihnen stehen detaillierte journalistische und autobiografische Dokumentationen der damaligen Abläufe gegenüber. Und: In einem Prozess, in dem WWE – vergeblich – die Nicht-Veröffentlichung der Doku „Wrestling with Shadows“ erwirken wollte, haben sowohl Hart als auch McMahon unter Eid ausgesagt, dass der Montreal Screwjob real und kein „Work“ war.