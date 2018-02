Das deutsche Olympia-Team wird am Freitag mit 162 Personen an der Eröffnungsfeier (ab 12 Uhr im LIVETICKER) der Winterspiele in Pyeongchang teilnehmen - Claudia Pechstein wird allerdings fehlen. Die fünfmalige Eisschnelllauf-Olympiasiegerin werde aus "sportfachlichen Gründen" auf eine Teilnahme verzichten, sagte Chef de Mission Dirk Schimmelpfennig am Freitagmorgen.

Pechstein, die am Samstag ihren ersten Wettkampf (3000 m) bestreitet, sei seiner Empfehlung gefolgt, ergänzte Schimmelpfennig. Alle anderen unterlegenen Fahnenträgerkandidaten - Ski-Rennläuferin Viktoria Rebensburg, Rodlerin Natalie Geisenberger und Eishockeyspieler Christian Ehrhoff - werden am Freitagabend hinter Fahnenträger Eric Frenzel ins Olympiastadion einlaufen. (SERVICE: Der Olympia-Zeitplan)

Die drei unterlegenen Kandidaten werden direkt hinter dem Kombinierer Frenzel einmarschieren, gefolgt von den restlichen Athleten, dann den Trainern und schließlich den Offiziellen mit Präsident Alfons Hörmann, der Vorstandsvorsitzenden Veronika Rücker und Schimmelpfennig am Schluss. Da sich mehr Mitglieder von "Team D" gemeldet hatten, als Plätze zur Verfügung standen, mussten einige außen vor bleiben. Alle Sportler wurden jedoch berücksichtigt. (SERVICE: Der Medaillenspiegel bei Olympia)

Loch verzichtet auf Eröffnungsfeier

Dagegen ordnet Deutschlands bester Rodler Felix Loch dem Kampf um den nächsten Olympiasieg vieles unter - auch die Eröffnungsfeier der Winterspiele in Südkorea. Der 28-Jährige wird nicht mit der deutschen Delegation ins Olympiastadion einlaufen. "Das wird mir zu lang", sagte Loch nach dem Abschlusstraining: "Ich werde mir die Eröffnung gemütlich im Deutschen Haus anschauen." Auch seine Teamkollegen Johannes Ludwig und Andi Langenhan verzichten auf die Feier.