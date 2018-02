Anzeige

Olympia 2018: Dreßen, Straßer, Ferstl und Sander starten in Kombination Kombination mit Dreßen und Straßer / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Thomas Dreßen will auch in der Kombination auf Medaillenjagd gehen © Getty Images

In der alpinen Kombination bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang gehen gleich vier deutsche Fahrer an den Start. Dazu gehören auch Thomas Dreßen und Linus Straßer.