Der norwegische Ski-Freestyler Öystein Braaten (22) ist Olympiasieger im Slopestyle. Der zweimalige X-Games-Gewinner entschied das Finale mit 95,00 Punkten für sich, Silber ging an den US-Starter Nick Goepper (93,60), Bronze holte Alex Beaulieu-Marchand (92,40) aus Kanada.

Braaten kam in Pyeongchang/Südkorea im ersten von drei Durchgängen auf die beste Punktzahl. Goepper, der vor vier Jahren in Sotschi Bronze gewonnen hatte, schob sich erst im letzten Versuch auf den Silberrang vor. "Im ersten Run habe ich mir vorgenommen, so gut wie nur möglich zu sein. Es hat gereicht", sagte Braaten. Es sei unglaublich gewesen, "überhaupt im Finale dabei zu sein. Das Level war so hoch."

Weltmeister McRae Williams hatte überraschend das Finale verpasst. Der US-Amerikaner belegte nach zwei Qualifikations-Durchgängen lediglich Rang 15. Nur die zwölf Punktbesten kamen weiter. Ein Deutscher war im Wettbewerb nicht dabei.