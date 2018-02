Für die große Favoritin Mikaela Shiffrin (USA) wird der Weg zum angestrebten Olympiasieg in der Kombination alles andere als ein Spaziergang. Die Riesenslalom-Olympiasiegerin von Pyeongchang hat nach der Abfahrt 1,98 Sekunden Rückstand auf ihr Mannschaftskollegin Lindsey Vonn, die nach der ersten Disziplin des alpinen Zweikampfs deutlich in Führung liegt und bei ihrem letzten Olympiastart etwas überraschend Chancen auf eine Medaille hat.

Vonn, tags zuvor Dritte in der Spezialabfahrt, geht mit einem Vorsprung von 0,74 Sekunden auf Ragnhild Mowinckel (Norwegen) in den Slalom (15.00 Uhr OZ/7.00 Uhr MEZ). Dahinter folgt nach einer starken Abfahrt aber bereits die Schweizerin Michelle Gisin (+0,77), eine gute Slalomläuferin und bei der WM 2017 Zweite hinter ihrer Mannschaftskollegin Wendy Holdener. Die Weltmeisterin wiederum liegt bereits 2,74 Sekunden hinter Vonn.

Für einen Schreckmoment sorgte Kim Vanreusel. Die Belgierin stürzte bereits kurz nach dem Start und musste abtransportiert werden.

Eine deutsche Läuferin ist in der wohl letzten Kombination bei Olympischen Spielen nicht am Start. In Peking 2022 soll der alpine Zweikampf durch ein Parallelrennen ersetzt werden.