Als es zum ersten Training aufs Eis ging, hatte Nationalspieler Yannic Seidenberg den ersten olympischen Höhepunkt schon hinter sich. Obwohl der Flieger nach Südkorea erst mit großer Verspätung abgehoben war, hatte der 34-Jährige die lange Anreise besonders genossen. "Ich habe mich upgraden lassen", erzählte er am Freitagmorgen, "und saß neben Lindsey Vonn."

Von der amerikanischen Ski-Queen und sich stellte der Münchner natürlich ein Foto in die Sozialen Netzwerke und schrieb dazu: "Eine Wintersportlegende und Lindsey Vonn". Seine Teamkollegen mussten derweil auf den hinteren Plätzen im Flugzeug ausharren, bis die olympische Mission sieben Stunden verspätet begann.

Irgendwann merkte Vonn, dass neben ihr ein Eishockey-Profi saß. Der Name Seidenberg ist auch in den USA bekannt: Yannics Bruder Dennis spielt seit über 15 Jahren in der NHL. Die vielen Flugmeilen bei den Besuchen in Amerika zahlten sich jetzt aus. Gesprächsstoff habe es genug gegeben, erzählte Seidenberg schmunzelnd: "Ich hab' nicht sofort nach einem Date mit ihr gefragt."

Gerne wiedersehen würde er die Olympiasiegerin von Vancouver dennoch. "Ich würde mir gerne Skifahren anschauen", sagte er, "jetzt, da ich Lindsey kennengelernt habe." Zeit dazu hat der Nationalspieler: Erst am kommenden Donnerstag beginnt für die deutsche Mannschaft das Olympiaturnier. Und mindestens eine andere Sportart will sich das Team von Bundestrainer Marco Sturm bis dahin gemeinsam vor Ort ansehen.

Der Zeitplan des Olympischen Eishockey-Turniers:

Mittwoch, 14. Februar 2018:

13.10 Uhr (Ortszeit: 21.10 Uhr): Gruppe B, Slowakei - Russland

13.10 Uhr (Ortszeit: 21.10 Uhr): Gruppe B, USA - Slowenien

Donnerstag, 15. Februar 2018:

4.10 Uhr (Ortszeit: 12.10 Uhr): Gruppe C, Finnland - Deutschland

8.40 Uhr (Ortszeit: 16.40 Uhr): Gruppe C, Norwegen - Schweden

13.10 Uhr (Ortszeit: 21.10 Uhr): Gruppe A, Tschechien - Südkorea

13.10 Uhr (Ortszeit: 21.10 Uhr): Gruppe A, Schweiz - Kanada

Freitag, 16. Februar 2018:

4.10 Uhr (Ortszeit: 12.10 Uhr): Gruppe B, USA - Slowakei

8.40 Uhr (Ortszeit: 16.40 Uhr): Gruppe B, Russland - Slowenien

13.10 Uhr (Ortszeit: 21.10 Uhr): Gruppe C, Finnland - Norwegen

13.10 Uhr (Ortszeit: 21.10 Uhr): Gruppe C, Schweden - Deutschland

Samstag, 17. Februar 2018:

4.10 Uhr (Ortszeit: 12.10 Uhr): Gruppe A, Kanada - Tschechien

8.40 Uhr (Ortszeit: 16.40 Uhr): Gruppe A, Südkorea - Schweiz

13.10 Uhr (Ortszeit: 21.10 Uhr): Gruppe B, Russland - USA

13.10 Uhr (Ortszeit: 21.10 Uhr): Gruppe B, Slowenien - Slowakei

Sonntag, 18. Februar 2018:

4.10 Uhr (Ortszeit: 12.10 Uhr): Gruppe C, Deutschland - Norwegen

8.40 Uhr (Ortszeit: 16.40 Uhr): Gruppe A, Tschechien - Schweiz

13.10 Uhr (Ortszeit: 21.10 Uhr): Gruppe C, Schweden - Finnland

13.10 Uhr (Ortszeit: 21.10 Uhr): Gruppe A, Kanada - Südkorea

Dienstag, 20. Februar 2018:

4.10 Uhr (Ortszeit: 12.10 Uhr): Viertelfinal-Qualifikation 1

8.40 Uhr (Ortszeit: 16.40 Uhr): Viertelfinal-Qualifikation 2

13.10 Uhr (Ortszeit: 21.10 Uhr): Viertelfinal-Qualifikation 3

13.10 Uhr (Ortszeit: 21.10 Uhr): Viertelfinal-Qualifikation 4

Mittwoch, 21. Februar 2018:

4.10 Uhr (Ortszeit: 12.10 Uhr): 1. Viertelfinale

8.40 Uhr (Ortszeit: 16.40 Uhr): 2. Viertelfinale

13.10 Uhr (Ortszeit: 21.10 Uhr): 3. Viertelfinale

13.10 Uhr (Ortszeit: 21.10 Uhr): 4. Viertelfinale

Freitag, 23. Februar 2018:

8.40 Uhr (Ortszeit: 16.40 Uhr): 1. Halbfinale

13.10 uhr (Ortszeit: 21.10 Uhr): 2. Halbfinale

Samstag, 24. Februar 2018:

13.10 Uhr (Ortszeit: 21.10 Uhr): Spiel um Platz 3

Sonntag, 25. Februar 2018:

5.10 Uhr (Ortszeit: 13.10 Uhr): Finale