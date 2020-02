Auf dem Weg zu ihrer ersten Olympia-Teilnahme seit 2008 wartet auf die deutschen Wasserballer beim Qualifikationsturnier in Rotterdam (22. bis 29. März) ein kniffliges Programm.

Bei dem zwölf Mannschaften umfassenden Turnier trifft das Team von Bundestrainer Hagen Stamm in der Vorrunde zunächst auf den zweimaligen Weltmeister Kroatien, den EM-Achten Russland, Gastgeber Niederlande, Amerika-Vertreter Argentinien sowie einen Asien-Vertreter oder alternativ den EM-Elften Rumänien als Nachrücker. Das ergab die Auslosung.

Nur die ersten vier Teams der zwei Gruppen kommen in Rotterdam ins Viertelfinale, für ein Ticket für die Spiele in Tokio muss die Auswahl des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) das Turnier unter den besten Drei beenden. "Wir wollen in der Gruppenphase hinter Kroatien Zweiter werden und haben dann zwei Endspiele", sagte Stamm.