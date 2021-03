Die japanische Profifußballerin Nahomi Kawasumi hat erneut ihre Teilnahme am olympischen Fackellauf vor den verschobenen Sommerspielen in Tokio (23. Juli bis 8. August) abgesagt. Die Weltmeisterin von 2011, die in der US-Profiliga NWSL bei Sky Blue FC spielt, begründete ihre Entscheidung mit Corona-Sorgen.

"Das Infektionsproblem ist immer noch nicht gelöst, und dann ist da noch die Tatsache, dass ich in den USA lebe, also habe ich diese Entscheidung getroffen", schrieb Kawasumi bei Twitter. "Ich bete für die Gesundheit aller (...). Die schwierigen Tage gehen weiter, aber lasst uns alle zusammenhalten." Schon im Vorjahr zum ursprünglichen Termin hatte die 35-Jährige mit Verweis auf die Pandemie ihren Verzicht erklärt.

Mitglieder des japanischen Nationalteams, das 2011 in Deutschland sensationell den WM-Titel gewann, sollen die Fackel zum Start des landesweiten Laufs am 25. März in Fukushima entzünden. Am Montag hatte das Organisationskomitee mitgeteilt, dass bei der Start-Zeremonie doch keine Zuschauer zugelassen sind. Ursprünglich hatten die Organisatoren mit 3000 Zuschauern zum Auftakt der Veranstaltung geplant.

Fans dürfen die Strecke des Fackellaufs säumen, doch die Organisatoren warnten, dass "einzelne Staffelabschnitte unterbrochen werden können, wenn die Gefahr einer Überfüllung besteht". Noch vor Beginn des Fackellaufs wird eine Entscheidung darüber erwartet, ob Zuschauer aus dem Ausland zu den Spielen nach Japan kommen dürfen.