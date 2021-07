vergrößernverkleinern Elisabeth Seitz und Co. wurden in Japan begrüßt © AFP/SID/INA FASSBENDER

SID Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Mit einem virtuellen Rathausempfang sind die beiden deutschen Kunstturnriegen am Montag in ihrem olympischen Trainingslager in Joetsu begrüßt worden.