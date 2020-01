Ein Vater kauft seinem 16jährigen Sohn einen Erstligaclub. So beginnt eine der verrücktesten Geschichten im Profisport. Doch der Plan scheint aufzugehen: Der talentierte Filius wird mit 19 Jahren bereits Vize-Europameister, ist auf dem Weg zu einem internationalen Star im Volleyball. Seine Mannschaft, die United Volleys Frankfurt, sind in der Bundesliga und in Europa vorn dabei. Doch ebenso gilt es auch, Krisen und Rückschläge zu überstehen. Einmal hinter die Kulissen eines Bundesligateams schauen, emotionale Gänsehautmomente und die Mechanismen des Sport-Business auf der großen Leinwand hautnah miterleben – Das ermöglicht die Dokumentation „INSIDE UNITED VOLLEYS – Profisport zwischen Traum und Wahnsinn“.

Zwei Jahre lang wurden die United Volleys dafür von der Kamera begleitet – bis hinein in Bereiche, die normalerweise absolut tabu sind. Von dramatischen Verletzungen bis hin zum Kampf um Anerkennung bei Politik und Wirtschaft ist alles mit dabei, was ein packendes Serienerlebnis ausmacht. Sportliche Highlights, die kleinen Dramen des (Sportler)alltags und visionäre Projekte wie „TheDome Frankfurt" – „INSIDE UNITED VOLLEYS" spart nichts aus.