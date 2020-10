Weltklasse-Tennis im Norden von München! Die internationalen Bayerischen Meisterschaften – die Wolffkran Open – gehen vom 17. bis 25.10. an den Start. Unter strenger Einhaltung der Hygieneregeln bietet die vierte Auflage der Wolffkran Open ein noch nie dagewesenes Teilnehmerfeld der Extraklasse. Der Veranstalter bleibt dabei seinem Motto treu: einer gesunden und spannenden Mischung aus etablierten Stars, deutschen Lokalmatadoren sowie spektakulären internationalen Newcomern.

Die Titelverteidiger

Zwei der bisherigen drei Titelträger sind am Start. Der Deutsche Yannick Hanfmann, Sieger 2017, ist an Nummer 2 gesetzt nach seinen hervorragenden Ergebnissen in diesem Jahr. Filippo Baldi (ITA), Wolffkran Open Champion 2018, erhält eine Wildcard und der Titelverteidiger, der Tscheche Lukas Lacko (ehemals Nummer 44 der Welt), ist ebenfalls direkt im Hauptfeld.

Yannick Hanfmann ©

Die Top-Stars

Noch nie haben sich so viele Spieler in Ismaning eingefunden, die ihr bisheriges bestes Karriereranking in den Top 50 hatten:

Viktor Troicki: der 34jährige Serbe hat als beste Platzierung die Nummer 12 (!) der Weltrangliste vorzuweisen und schlug in seiner Karriere bereits namhafte Spieler, wie z.B. den ehemaligen Weltmeister Grigor Dimitrov. Er gewann 3 Einzel- und 2 Doppeltitel auf der Tour.

Ivo Karlovic: mittlerweile ist der Aufschlagriese (2,11m) aus Kroatien 41 Jahre alt, auf schnellen Belägen aber immer noch äußerst gefährlich. Er gewann 8 Einzeltitel und war schon die Nummer 14 der Weltrangliste.

Federico Delbonis: der argentinische Linkshänder ist Nummer 1 der Setzliste, sein „Career High“ war Position 33, er konnte 2 ATP-Titel gewinnen (davon einen im Finale gegen Borna Coric, 2019 noch die Nummer 12 der Welt)-

Robin Haase: Der Holländer ist die ehemalige Nummer 33 der Welt, er konnte bereits 2 Einzel- und 6 Doppeltitel auf der Tour gewinnen.

Dustin Brown: der Publikumsliebling ist wieder mit am Start. Die ehemalige Nummer 64 der Welt fühlt sich bekanntermaßen gerade auf schnellen Belägen besonders wohl, er schlug den frisch gebackenen French Open Sieger Rafael Nadal bereits zweimal auf Rasen (Halle und Wimbledon).

Dustin Brown ©

Die jungen Wilden

Die Wolffkran Open sind bekannt für die erste große Bühne vieler junger Spieler, die danach ihren Weg bis in die Top 50 der Welt schafften. So starteten zum Beispiel der australische Topspieler Alex de Minaur, der Pole Hubert Hurkacz oder auch der Italiener Lorenzo Sonego ihre vielversprechenden Karrieren bei den Wolffkran Open in Ismaning. Auch dieses Jahr sind absolute Top-Nachwuchsstars am Start:

Lorenzo Musetti: der 18jährige Italiener steht direkt im Hauptfeld als Nummer 2 der Junioren-Weltrangliste!

Carlos Alcaraz: Anfang des Jahres erreichte der 17jährige Spanier mit Platz 22 seine beste Platzierung in der Junioren-Weltrangliste, bevor der ehemalige U16-Europameister zu den Senioren wechselte.

Brandon Nakashima: der 19jährige Amerikaner war bereits die Nummer 3 bei den Junioren und steht vor seinem Durchbruch bei den Senioren.

Lorenzo Sonego ©

Nur noch wenige Tage zum Start der Wolffkran Open – es ist angerichtet für ein ATP-Challenger der Superlative. Weitere Infos gibt es auf www.wolffkran-open.de