Sieben Euro für einen Cappuccino, 22 Euro für einen Gin Tonic – Monte Carlo ist ein teures Pflaster.

Koray Aldemir muss sich hier aktuell aber um Ausgaben in einer ganz anderen Größenordnung Gedanken machen: Der Deutsche kaufte sich beim teuersten Turnier der European Poker Tour im Fürstentum ein. Das Eintrittsgeld für das Kräftemessen der absoluten Poker-Elite betrug atemberaubende 100.000 Euro - um an einem dreitägigen Pokerturnier teilzunehmen!

Für Aldemir könnte sich diese Zahlung jedoch als gutes Investment erweisen. Der 29-Jährige schaffte es nämlich beim Super-High-Roller-Turnier in Monaco an den Finaltisch.

Aldemir erspielte schon 11,4 Millionen

Damit ist der Spezialist für die ganz teuren Turniere weiter im Rennen um einen Millionengewinn. Der Sieger des Turniers kassiert rund 1,6 Millionen Euro, für Platz zwei gibt es immerhin noch rund 1,2 Millionen.

Um das Turnier zumindest nicht mit einem Verlust zu beenden, muss Aldemir mindestens Platz sieben erreichen. Damit würde er rund 265.000 Euro einstreichen.

In den letzten Tag des Turniers geht der Berliner, der in seiner Karriere bei Live-Turnieren schon rund 11,4 Millionen Euro an Preisgeldern erspielen konnte, mit den siebtmeisten Chips. Chipleader Daniel Dvoress hat rund viermal so viele wie Aldemir – ein Mächteverhältnis, das sich am Pokertisch aber schnell ändern kann.

Insgesamt 52 Mal wurde der Buy-In von 100.000 Euro bei diesem Turnier auf den Tisch gelegt, was einen Preisgeldpool von 5,2 Millionen Euro ergab.

Auch zwei weitere Deutsche versuchten ihr Glück: Christoph Vogelsang und Dominik Nitsche schieden allerdings frühzeitig aus und mussten so ihre 100.000 Euro abschreiben.

Poker-Elite trifft sich in Monte Carlo

Beim Stopp der European Poker Tour in Monte Carlo findet noch bis zum 4. Mai das wichtigste Poker-Event auf europäischem Boden statt. Bei mehreren Turnieren treten die weltbesten Profis und ambitionierte Amateurspieler gegeneinander an.

Beim Main Event, das am heutigen Montag startet, kostet die Anmeldung "nur" 5.300 Euro. Viele Teilnehmer qualifizierten sich online für das Event und hoffen nun bei strahlendem Sonnenschein und einem Casino-Dach im Eventkomplex "Sporting Monte Carlo", das sich öffnen lässt, auf den ganz großen Gewinn.