Die Organisatoren des deutschen Radrennens Sparkassen Giro am Sonntag in Bochum dürfen sich über einen höchst prominenten Teilnehmer freuen: Der frisch gekürte Tour-de-France-Sieger Geraint Thomas (Großbritannien) hat einen Tag nach seinem Triumph in Paris seine Teilnahme an der Veranstaltung am Sonntag (5. August) zugesagt.

Von den deutschen Fahrern gehören unter anderem die Tour-Teilnehmer Marcel Sieberg, Nils Politt und Rick Zabel zum Starterfeld.

"Wir sind außerordentlich stolz, dass Geraint in Bochum starten wird. Ich denke, dass es kein Geheimnis ist, wie schwierig es war, den derzeit besten und begehrtesten Radsportler der Welt zu verpflichten", sagte Giro-Organisator Sven Claußmeyer.