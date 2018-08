Der Radsport-Weltverband UCI hat den kolumbianischen Keirin-Weltmeister Fabian Puerta Zapata nach einer positiven Dopingprobe vorläufig suspendiert.

Das bestätigte die UCI in einem offiziellen Statement am Dienstag. Demnach waren bei einer Trainingskontrolle des 27-Jährigen am 11. Juni 2018 Spuren des anabolen Steroids Boldenon gefunden worden.

Zapata kann nun die Öffnung der B-Probe beantragen. Er hatte bei der Bahnrad-WM im Februar in Apeldoorn/Niederlande den Keirin-Titel vor Tomoyuki Kawabata (Japan) und Maximilian Lewy (Cottbus) gewonnen.