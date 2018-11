Jan Ullrich hat sich in einem emotionalen Statement an seine Fans gewandt und seine Erkrankung bestätigt.

"Ich habe während der Zeit der Detoxphase in Miami vieles gelernt. Ich war umgeben von Menschen mit einem ähnlichen Schicksal und von sehr guten Therapeuten und Ärzten. Mir ist nun bewusst, dass ich aus Gründen, auf die ich heute nicht eingehen möchte - erkrankt bin", schrieb der ehemalige Rad-Star, der seine zweite Entzugstherapie in Florida nach einer Woche abgeschlossen hat.

Der 44-Jährige setzt seine Entgiftung in den kommenden sechs Wochen in Europa fort, danach soll es erneut in die USA gehen.

"Ich werde der alte, neue Jan"

"Ich habe mit der Entgiftung das Fundament für mein neues Leben gebaut. Wenn man so will, habe ich die ersten Etappen meiner persönlichen Tour de France bewältigt", meinte Ullrich. Er bedankte sich für den Zuspruch seiner Fans und kündigte an, "ins Leben zurück zu finden." Auch seinen ehemaligen Rivalen Lance Armstrong nannte er explizit.

Auf Anweisung seines Arztes soll die Therapie im deutschsprachigen Raum fortgesetzt werden, zugleich will Ullrich Zeit mit seinen vier Kindern verbringen. "Ich werde der alte, neue Jan - der alles daran setzen und kämpfen wird, seine Dämonen zu besiegen und zurück ans Licht mit neuer Energie und Lebensfreude zu finden."

Anfang August war er auf der Urlaubsinsel Mallorca nach einem Zwischenfall auf dem Grundstück von Schauspieler Til Schweiger festgenommen worden. Nur wenige Tage später soll Ullrich in Frankfurt eine Prostituierte gewürgt haben, die Polizei nahm ihn wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung fest. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft dauern an.

Vor seinem Abflug in die USA Ende September soll Ullrich im Sicherheitsbereich des Flughafens Hamburg einen Mann "unvermittelt tätlich angegriffen" haben. Ullrich gab gegenüber RTL an, die Trennung von seiner Frau Sara sei der Auslöser für seine Probleme gewesen.

Die komplette Stellungnahme von Jan Ullrich:

Ich habe während der Zeit der Detoxphase in Miami vieles gelernt.

Ich war umgeben von Menschen mit einem ähnlichen Schicksal und von sehr guten Therapeuten und Ärzten.

Mir ist nun bewusst, dass ich aus Gründen, auf die ich heute nicht eingehen möchte - erkrankt bin.

Ich habe mit der Entgiftung das Fundament für mein neues Leben gebaut. Wenn man so will, habe ich die ersten Etappen meiner persönlichen Tour de France bewältigt. Nun folgen 6 Wochen Behandlung in Europa, bevor ich in die USA für die weitere Behandlungsphase zurück kehren werde. Ich freue mich sehr über den Zuspruch und das Verständnis, was ihr mir entgegen bringt! Ich bin sehr dankbar dafür und motiviert - denn mein Ziel ist es, ins Leben zurück zu finden!

Menschen - die mich mit falschen Intentionen manipuliert haben - haben in meinem Leben nichts mehr verloren. Meine Familie und Freunde, die es ehrlich meinen, bitte ich um Mitgefühl und etwas Geduld und Zuversicht.

Denn ich werde der alte, neue Jan - der alles daran setzen und kämpfen wird, seine Dämonen zu besiegen und zurück ans Licht mit neuer Energie und Lebensfreude zu finden.

Bei Menschen, die ich in der jüngsten Vergangenheit auf Grund meiner Erkrankung nicht mit dem nötigen Respekt behandelt habe - entschuldige ich mich aufrichtig!

Gegen Menschen, die mich zu Unrecht wegen Handlungen bezichtigen wollen, die ich nie begangen habe, werde ich mich mit aller Kraft wehren.

Ich habe realisiert, dass ich trotz meiner Situation sehr viel gewonnen habe. Denn ich habe verstanden, dass ich Freunde habe, die da waren, als ich sie brauchte. Die sich für mich eingesetzt und versucht haben zu helfen. Bitte wisst das ich keinen Namen vergessen werde!

Ich habe 4 wundervolle Kinder, die mich aufrichtig lieben. Egal ob ich erfolgreich bin oder nicht. Soetwas kann kein Geld der Welt aufwiegen.

Ich weiß, dass auch mein früherer Konkurrent Lance Armstrong wie andere seine Hilfe angeboten hat. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich musste allerdings meinen Weg selbst finden.

Und dieser Weg begann mit der Einsicht das ich Hilfe brauche.

Mein Arzt in Miami empfahl mir, dass ich nach der erfolgreich absolvierten Phase der Entgiftung den Behandlungszeitraum der nun folgt, im deutschsprachigen Raum, in meiner Muttersprache absolviere, weil es in der Therapie viele Details geben wird, die ich genau verstehen muss.

Ich möchte außerdem - bevor ich in die USA zurück kehre, Zeit mit meinen Kindern verbringen. Entsprechend habe ich meine Entscheidung gefällt.

Nicht jeder Betroffene hat die Möglichkeiten wie ich. Ich möchte Mitmenschen ermuntern wachsam zu sein, sei es im Freundeskreis oder bei der Arbeit, denn es gibt viele Schicksale, wo ein einziger Freund für Betroffene den Unterschied ermöglichen kann. Ich möchte Leidensgenossen motivieren, offen mit einer Erkrankung umzugehen. Und ich bitte Mitmenschen niemals nach Symptomen wertend zu verurteilen sondern Betroffenen mit Verständnis und Mitgefühl zu begegnen. Wir haben alle nur dieses eine Leben. Fehler zu machen ist Teil Mensch zu sein.

Entscheidend ist, ob der, der fällt, bereit ist, wieder aufzustehen und um die 2. Chance im Leben zu kämpfen. Das werde ich versuchen. Und ich werde mich nicht mehr verstecken. Trotzdem bitte ich Euch, mir in den nächsten Wochen die notwendige Ruhe zu gewähren und meine Privatsphäre zu respektieren. Ich werde Euch auf dem Laufenden halten!“