Der Kolumbianer Miguel Angel Lopez hat die 99. Katalonien-Rundfahrt gewonnen, für Simon Geschke endete die letzte Etappe im Krankenhaus. Der Berliner Radprofi vom Team CCC war auf der Abfahrt von Barcelonas Hausberg Montjuic gestürzt. Eine genaue Diagnose stand zunächst noch aus. Geschke hatte sein Comeback gegeben, nachdem er sich bei der Murcia-Rundfahrt im Februar den Ellbogen gebrochen hatte.

Den Sieg auf der Schlussetappe des ältesten Radrennens in Spanien sicherte sich der Italiener Davide Formolo vom deutschen Team Bora-hansgrohe. Auf Platz drei fuhr sein Teamkollege Maximilian Schachmann, der auf dem fünften Teilstück für den einzigen deutschen Sieg der traditionsreichen Rundfahrt gesorgt hatte.

Lopez (Astana) reichte Platz 13, um seine Führung in der Gesamtwertung vor dem Briten Adam Yates (Mitchelton-Scott/14 Sekunden zurück) erfolgreich zu verteidigen. Yates wurde für sein mutiges Solo auf den letzten der 143,1 km in Barcelona nicht belohnt. Am Samstag hatte der Bocholter Phil Bauhaus (Bahrain-Merida) einen Etappensieg knapp verpasst. Der 24-Jährige musste sich in Vilaseca nach einem Massensprint nur dem Australier Michael Matthews (Sunweb) geschlagen geben.