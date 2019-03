Radsport: Milliardär kauft Team Sky und gibt neuen Namen Team Ineos

Neuer Käufer für Team Sky um den fünfmaligen Tour-Sieger Chris Froome.

Wie mehrere englische Medien berichten, wird der englische Milliardär Sir Jim Ratcliffe mit dem Chemie-Konzern Ineos den Rennstall übernehmen. Der Brite soll über ein Vermögen von knapp 25 Milliarden Euro verfügen. Zuletzt hatte er knapp 130 Millionen Euro in ein Team des Segel-Wettbewerbs Americas Cup investiert.

Aus Team Sky soll dann auch Team Ineos werden. Der TV-Sender hatte seinen Rückzug zum Ende des laufenden Jahres bekannt gegeben.

Das Team hat in den vergangenen Jahren die Tour de France dominiert und sechs der vergangenen sieben Auflagen für sich entschieden.

Immer wieder Doping-Gerüchte

Zuletzt stand das Team aber in der Kritik wegen des Umgangs mit den Anti-Doping-Richtlinien. Besonders der Fall Chris Froome, der trotz zahlreicher Proteste und eines positiven Tests bei der Spanien-Rundfahrt 2017 am Ende doch bei der Tour de France startete, hatte zuletzt für Wirbel gesorgt. Auch der erste Tour-Sieger des Teams, Bradley Wiggins, stand im Verdacht, unsauber zu fahren. Immer wieder kamen Vergleiche zu Lance Armstrongs berüchtigtem US Postal/Discovery-Rennstall auf, weil Sky speziell bei der Tour häufig stundenlang wie ein Zug vor dem Peloton herfuhr.

Im Hinblick auf die Zukunft erklärte Teamchef Dave Brailsford damals: "Das Team ist offen für die Zusammenarbeit mit einem neuen Partner, sollte sich die richtige Möglichkeit ergeben."

Diese scheint nun mit Ratcliffe und Ineos gefunden.