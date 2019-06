Der schwer gestürzte viermalige Tour-de-France-Sieger Chris Froome hat am Donnerstag das Krankenhaus in St. Etienne verlassen. Der Brite wurde in eine nicht näher genannte Reha-Einrichtung verlegt.

Bildergalerie Die größten Skandale bei der Tour de France 28 Bilder

"Ich möchte mich bei allen Ärzten und Pflegern für die bemerkenswerte Hilfe bedanken", twitterte Froome: "Dies ist der erste Schritt auf dem langen Weg zur Genesung. Leider kann ich noch nicht nach Hause, aber meine Kindern sollten mich besuchen können."

Froome war in der vergangenen Woche bei einer Trainingseinheit während des Criterium du Dauphine verunglückt und hatte teils offene Brüche am Oberschenkel, am Brustbein, den Halswirbeln sowie am Ellbogen und den Rippen erlitten. Der 34-Jährige wird in dieser Saison keine Rennen mehr bestreiten können.