Der niederländische Radprofi Fabio Jakobsen befindet sich ein Woche nach seinem schweren Sturz bei der Polen-Rundfahrt weiter auf dem Weg der Besserung. Der 23-Jährige werde am Mittwoch in seine Heimat zurückkehren können, teilte sein Team Deceuninck–Quick-Step mit. Jakobsen war erst am Freitag im Krankenhaus in Sosnowiec aus dem künstlichen Koma erwacht.

"Fabios Zustand hat sich sehr gut entwickelt. Sogar so gut, dass er am Mittwoch in ein Krankenhaus in Leiden gebracht werden kann, wo seine Behandlung fortgesetzt wird", teilte der belgische Rennstall mit.

Jakobsen war am 5. August im Sprint um den Sieg kurz vor der Ziellinie bei einer Geschwindigkeit von über 80 km/h von Dylan Groenewegen (Lotto-Soudal) ins Absperrgitter gedrückt worden. Gleich nach dem Unfall wurde er ohne Bewusstsein in die Klinik nach Sosnowiec geflogen. Die Ärzte operierten den Fahrer fünf Stunden lang am Kopf.