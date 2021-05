Der frühere Zeitfahr-Weltmeister und Giro-Sieger Tom Dumoulin wird offenbar bei der Tour de Suisse (6. bis 13. Juni) sein Comeback im Profi-Radsport geben. Das berichtete das niederländische Fachportal WielerFlits am Donnerstag. Der 30-Jährige vom Team Jumbo-Visma hatte im Januar auf unbestimmte Zeit eine Auszeit genommen. Dumoulin erklärte seinen Schritt mit mentalen Problemen.

Sein bislang letztes Rennen war im vergangenen Oktober die Spanien-Rundfahrt, die er vorzeitig aus Erschöpfung nach der siebten Etappe verlassen hatte. Erst vor zwei Wochen hatte Jumbo-Visma den letzten freien Startplatz für die Tour de France (26. Juni bis 18. Juli) an den Dänen Jonas Vingegaard vergeben. Dumoulin will sich wohl auf das olympische Zeitfahren in Tokio (28. Juli) konzentrieren.