Der frühere Tour-de-France-Sieger Vincenzo Nibali bangt um die Teilnahme am Giro d'Italia (8. bis 30. Mai).

Der 36-Jährige vom Team Trek-Segafredo stürzte bei einer Trainingsfahrt nahe Ponte Tresa und erlitt einen "komplizierten Bruch" am rechten Handgelenk. Nibali soll am Donnerstag in der Schweiz operiert werden. Erst im Anschluss sei eine Prognose über den Heilungsverlauf und einen möglichen Giro-Start möglich, teilte sein Team mit.