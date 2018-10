Tour-Sieger Geraint Thomas will erst "in den nächsten zwei Wochen" entscheiden, ob er auch bei der Großen Schleife 2019 an den Start geht. "Ich bin noch nicht sicher, was mein Programm für das kommende Jahr betrifft", sagte der 32-Jährige im Anschluss an die Präsentation der Tour de France 2019 am Donnerstag in Paris.

Er wolle sich in den beiden kommenden Wochen zunächst mit seinem Team Sky beraten "und vor allem erstmal wieder auf das Rad steigen", sagte der Brite. Möglicherweise wird Thomas den Fokus 2019 auf den Giro d'Italia legen, bei dem er bisher noch nie auf dem Podium stand und den er unbedingt gewinnen möchte.