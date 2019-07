Die Tour de France ist am Samstag in ihre 106. Auflage gestartet.

Tour-Direktor Christian Prudhomme gab das wichtigste Radrennen der Welt um 12.26 Uhr mit dem scharfen Start in Brüssel frei. 176 Fahrer aus 22 Teams machten sich auf die 194,5 km lange erste Etappe, an deren Ende ein Massensprint in Brüssel erwartet wird.

Elf deutsche Radprofis sind im Peloton vertreten, die meisten als Helfer. Andre Greipel (elf Etappensiege/Arkea-Samsic) ist in den Sprints nur noch Außenseiter. Emanuel Buchmann (Ravensburg/Bora-hansgrohe) hofft auf die erste deutsche Top-10-Platzierung in der Gesamtwertung seit zehn Jahren. Die Tour de France endet nach 3480 km am 28. Juli traditionell in Paris.

SPORT1 begleitet die 1. Etappe im LIVETICKER (hier aktualisieren):

+++ 15.15 Uhr: Ausreißer eingeholt +++

Kurz vor der Sprintwertung sind Mads Würtz-Schmidt, Xandro Meurisse und Nathnael Berhane unter dem Tempodiktat von Bora-hansgrohe gestellt

+++ 14.39 Uhr: Noch 100 Kilometer +++

Das Feld passiert die 94,5-km-Marke mit einem Rückstand von 2:17 Minuten auf die Ausreißer. Von hier sind es noch 100 Kilometer bis ins Ziel

+++ 13.36 Uhr: Van Amermaet legt Füße hoch +++

Die Tour ist lang und van Avermaet hat, was er wollte: Der Belgier nimmt mit dem virtuellen Bergtrikot auf seinen Schultern Tempo raus und lässt sich vom Peloton einholen. Der Altmeister weiß, dass seine Gruppe praktisch keine Chance auf den Etappensieg gehabt hätte

+++ 13.27 Uhr: Van Amermaet holt Bergtrikot +++

Van Avermaet macht sich auf der schmalen Straße ganz breit, bietet Meurisse keinen Raum für eine Attacke und holt sich an der Kuppe oben an der Kapelle von Geraardsbergen die ersten beiden Bergpunkte dieser Tour - und damit auch das Bergtrikot

+++ 13.16 Uhr: Vorsprung pendelt sich ein +++

Der Vorsprung der Ausreißer war vorhin kurz auf unter drei Minuten zusammengeschmolzen, wächst nun aber wieder auf dreieinhalb Minuten an. Das Feld hat keinerlei Interesse daran, die Fluchtgruppe früher als nötig zu stellen

+++ 12.34 Uhr: Gruppe setzt sich ab +++

Ein Quartett mit van Avermaet, Würtz-Schmidt, Berhane und Meurisse setzt sich gleich deutlich vom Feld ab, das die Füße hochnimmt. Der Vorsprung wächst auf 1:30 Minuten

+++ 12.26 Uhr: Scharfer Start erfolgt +++

Prudhomme schwenkt die Fahne, es geht hinein ins Rennen! Und sofort gehen die ersten Fahrer aus dem Sattel, weg kommt aber niemand

+++ 12.02 Uhr: Auf geht's +++

Das Feld rollt los und wird angeführt vom Tour-Fahrzeug von Tour-Direktor Christian Prudhomme, der Rad-Legende Eddy Merckx bei sich hat. Beide haben sich oben aus dem Schiebedach herausgestreckt, Merckx winklt den vielen Fans an der Strecke zu

+++ 11.37 Uhr: Was erwartet uns heute? +++

Die Topographie der ersten Etappe bietet einige Highlights. Gleich im ersten Renndrittel erklimmen die Fahrer die aus der Flandern-Rundfahrt bekannte Mauer von Geraardsbergen, einem Anstieg der Kategorie 3, erreicht wird die Kuppe bei Kilometer 43, ehe es dann gleich weiter hoch geht zum nicht weniger berühmten Bosberg (Kat. 4/km 47). Beide Anstiege führen über Kopfsteinpflaster und sind bis zu 20 Prozent steil. Hier wird auch gleich das erste Bergtrikot der Tour vergeben, da im weiteren Streckenverlauf keine weiteren Bergwertungen warten. Wir dürfen also ziemlich sicher sein, dass das Rennen zumindest bis zum Bosberg extrem schnell und es zahlreiche Ausreißversuche geben wird. Anschließend dürfte das Feld eine Fluchtgruppe ziehen lassen, für die es über Charleroi wieder zurück in Richtung Brüssel gehen wird. Das Terrain ist dabei nur noch leicht wellig. Im Finale erwarten alle Experten einen Massensprint.