Emanuel Buchmann hat am mythischen Tourmalet sein bisheriges Meisterstück abgeliefert und mit einer eindrucksvollen Attacke sogar Titelverteidiger Geraint Thomas abgehängt. Der Eintrag in die Tour-Geschichtsbücher am legendären Pyrenäen-Gipfel blieb ihm nur knapp verwehrt, mit acht Sekunden Rückstand auf Tagessieger Thibaut Pinot erreichte der Ravensburger das Ziel als herausragender Vierter.

"Ich habe gehofft, dass es ungefähr so abläuft. Ich bin richtig zufrieden, ich hoffe, das geht in den nächsten Tagen so weiter", sagte Buchmann, der mit Blick auf seinen Angriff meinte: "Bis ich attackiert habe, war ich nie in Schwierigkeiten. Das ist schon ein sehr gutes Gefühl."

Der Kletterspezialist vom Team Bora-hansgrohe präsentierte sich bei der ersten von drei Tour-Ankünften in über 2000 Meter Höhe in außergewöhnlicher Verfassung und bot den weltbesten Rundfahrern die Stirn. Auf den 117,5 km der 14. Etappe der 106. Frankreich-Rundfahrt untermauerte Buchmann seinen Anspruch auf eine Spitzenplatzierung in der Gesamtwertung, er liegt nun wieder auf Rang fünf.

Anzeige

Franzosen dominieren

Weiter im Jubelrausch befindet sich das Gastgeberland, der Tour-Besuch von Präsident Emmanuel Macron hätte nicht besser platziert sein können. Nicht nur, dass Pinot am Ende die größten Reserven hatte, auch Publikumsliebling Julian Alaphilippe war erneut bärenstark und festigte sein Gelbes Trikot sogar. Alaphilippe liegt nun 2:02 Minuten vor dem Waliser Thomas, der 36 Sekunden auf ihn und 28 Sekunden auf Buchmann einbüßte.

Ans Limit hatte Buchmann, der 3:12 hinter Alaphilippe rangiert, den Sieger des Vorjahres geführt. Mit einem Angriff etwa 1,2 km vor dem Ziel löste sich der Oberschwabe kurzzeitig, er wurde zwar wieder gestellt, aber Thomas konnte den Anschluss nicht mehr halten. Auf den 19 Kilometern mit sieben Prozent Steigung im Schnitt ging Buchmann jede Tempoverschärfung mit, selbst als Fahrer um Fahrer an seine Grenzen stieß, war er noch immer auf der Höhe.

Erst zum dritten Mal endete eine Tour-Etappe auf dem legendären Berg, der zuerst 1910 und insgesamt so oft wie kein anderer Gipfel der Tour befahren wurde. Die letzte Ankunft auf dem Tourmalet hatte 2010 der Luxemburger Andy Schleck gewonnen.

Quintana fällt zurück

Die Gruppe der Klassementfahrer war unter dem Tempodiktat der spanischen Mannschaft Movistar schon im unteren Teil des Tourmalet merklich geschrumpft. Unter anderem fielen der Ire Daniel Martin und der frühere Tour-Zweite Nairo Quintana (Kolumbien) zurück, der offenbar seinem Movistar-Kollegen Mikel Landa zuvor freie Fahrt gegeben hatte.

Movistar hatte bereits im Aufstieg zum Col du Soulor ein hohes Tempo angeschlagen. Der Brite Adam Yates und der Franzose Romain Bardet konnten diesem Rhythmus nicht folgen, während Buchmann in der Nähe von Alaphilippe souverän seine Position hielt. Weiter vorn mühte sich Youngster Lennard Kämna (Sunweb) in der Fluchtgruppe des Tages mit so prominenten Namen wie dem Tour-Sieger von 2014 Vincenzo Nibali (Italien).

Der 22-jährige Kämna, viertjüngster Starter dieser Tour, machte seine Sache bravourös, erwies sich am Soulor als einer stärksten der ursprünglich 17-köpfigen Ausreißergruppe. Doch das hohe Tempo der Tour-Favoriten raubte ihm jede Chance auf eine gute Tagesplatzierung.

Buchmann musste ohne die Unterstützung von Maximilian Schachmann auskommen, der am Samstag mit einem dreifachen Bruch der Mittelhand nach Deutschland zurückflog. "Es ist echt schade, dass er fehlt, er wäre ein wichtiger Helfer gewesen für die Bergetappen. Ich denk, wir werden ihn schon noch vermissen", hatte Buchmann vor der Tourmalet-Etappe gesagt. Schachmann, der am Freitag im Einzelzeitfahren schwer gestürzt war, wird in den kommenden Tagen an der Hand operiert.

Am Sonntag werden die Radprofis den Tourmalet noch in den Beinen spüren, die nächste Plackerei erspart ihnen das nicht. Von Limoux führt die Strecke über 185 km nach Foix. Das Pyrenäen-Finale hält mit der Mur de Peguere und der Zielankunft zum Prat d'Albis zwei hohe Hürden bereit. Weitere Bewegung in der Gesamtwertung ist sehr wahrscheinlich. Das Schöne: Nach diesem Abschnitt steht der zweite Ruhetag an.