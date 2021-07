Der Nächste, den es aus dem härtesten Radrennen der Welt gekegelt hat: (NEWS: Alles zum Radsport)

Auch der deutsche Profi Roger Kluge ist bei der 108. Tour de France ausgestiegen. Der 35-Jährige vom Team Lotto-Soudal wurde auf der 13. Etappe knapp 65 km vor dem Ziel in Carcassonne in einen Sturz an einer Böschung mit mehreren Fahrern verwickelt und gab wenige Minuten später auf.

Tour de France: Alle Etappen im Liveticker auf SPORT1.de

Ob der Unfall Auswirkungen auf Kluges Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio haben wird, war zunächst unklar. (SERVICE: der Radsport-Kalender)

Der Routinier zählt zu den Medaillenkandidaten auf der Bahn. Im Mehrkampf Omnium (5. August), vor allem aber im Zweier-Mannschaftszeitfahren Madison an der Seite von Theo Reinhardt (7. August) wollte er sogar um den Olympiasieg fahren.

Kluge ist der vierte deutsche Fahrer, der bei der Großen Schleife vorzeitig ausgestiegen ist. (BERICHT: Scharfe Kritik nach Tour-Stürzen)

Zuvor hatten Jasha Sütterlin (DSM), Jonas Koch (Intermarche-Wanty-Gobert) und Tony Martin (Jumbo-Visma) aufgeben müssen. Auch für den Australier Simon Vates (BikeExchange) ist die Tour nach dem jüngsten Crash schon vorbei.

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)

