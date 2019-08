Straßenrad-Weltmeister Alejandro Valverde (Movistar) hat die siebte Etappe der Spanien-Rundfahrt gewonnen.

Der Spanier setzte sich nach hügeligen 183,2 km von Onda nach Mas de la Costa im Finale gegen den Slowenen Primoz Roglic (Jumbo-Visma) durch.

Für den früheren Dopingsünder Valverde, der die Rundfahrt 2009 gewonnen hatte, war es der insgesamt zwölfte Etappensieg bei der Vuelta.

Anzeige

Lopez wieder in Führung

Das Rote Trikot des Gesamtführenden übernahm durch Platz drei in der Tageswertung wieder der Kolumbianer Miguel Angel Lopez (Astana).

Lopez hatte das Trikot nach der sechsten Etappe am Donnerstag an den Belgier Dylan Teuns abgeben müssen. Der Profi vom Team Bahrain-Merida konnte das Tempo am Freitag aber nicht mitgehen.

Lopez führt im Klassement mit sechs Sekunden vor Roglic, Valverde liegt mit 16 Sekunden Rückstand auf Lopez auf dem dritten Platz. Die achte Etappe führt am Samstag über 166,9 großteils flache Kilometer von Valls nach Igualada.