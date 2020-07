Die Startnummern für das bedeutendste Galopprennen des Jahres 2020, das IDEE 151. Deutsche Derby (Gruppe I, 650.000 Euro, 2.400 Meter) am Sonntag in Hamburg-Horn, stehen fest (Sa., ab 12 Uhr LIVE im TV und STREAM; So., ab 15 Uhr LIVE im TV und STREAM).

Top-Favorit Wonderful Moon mit Jockey Andrasch Starke bekam mit Box 4 eine ideale Ausgangsposition.

Der hinter ihm im Union-Rennen Zweitplatzierte Grocer Jack geht aus der „11“ auf die 2.400 Meter lange Reise. Mitfavorit Dicaprio muss von weit außen (Startbox 17) heran.

Ganz innen wird Kaspar aus Box 1 antreten. Die äußere Box 19 wurde für den Außenseiter Brian Boru gezogen. Die beiden französischen Gäste starten aus Box 13 (In Swoop) bzw. 6 (Frohsim), die nach genannten Pferde Soul Train aus Box 5 bzw. Kellahen aus Box 10.

Riko Luiking, der Geschäftsführer von WETTSTAR, zog die jeweiligen Pferdenamen und Doreen Frahm vom Hamburger Renn-Club die Startnummern für die 19 Pferde. HRC-Vizepräsident Hans-Ludolf Matthiessen moderierte die Ziehung. Chef-Handicapper Harald Siemen war ebenso mit von der Partie.

Die Box-Belegungen beim 151. Deutschen Derby am Sonntag:

Box 4: Wonderful Moon; Generalausgleich: 96,0

11: Grocer Jack; 93,

5: Soul Train; 92,5

1: Kaspar; 92,0

8: Adrian; 91,5

13: In Swoop; 91,5

10: Kellahen; 91,0

3: Only the Brave; 91,0

17: Dicaprio; 90,0

6: Frohsim; 88,0

2: Palm Springs; 88,0

14: Near Poet; 87,5

15: Toscano; 86,0

9: Notre Ruler; 85,0

19: Brian Boru; 83,0

7: Anatello; 82,0

18: Prince Oliver; 80,0

12: Torquator Tasso; 70,5

19: Furioso; 64,0