Der Super-Rugby-Rekordmeister Crusaders aus der neuseeländischen Stadt Christchurch denkt nach dem Terroranschlag mit 50 Toten am vergangenen Freitag über eine Namensänderung nach. "Wie alle Neuseeländer sind die Mannschaft und der gesamte Klub tief geschockt. Wir verstehen die Bedenken, die aufgekommen sind", hieß es in einer Stellungnahme des Klubs, dessen Name übersetzt "Kreuzritter" bedeutet.

"Unserer Meinung nach ist dies eine Diskussion, die wir führen müssen. Allerdings glauben wir auch, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt dafür ist. Die Emotionen schlagen derzeit sehr hoch", hieß es in der Stellungnahme weiter: "Zu einer angemessenen Zeit werden wir uns des Themas annehmen. Dies wird Diskussionen mit einer weiten Bandbreite an Personen beinhalten, inklusive unserer muslimischen Gemeinschaft."

50 Personen bei Anschlag getötet

Bei dem Anschlag am vergangenen Freitag in Christchurch durch einen Rechtsextremisten auf zwei Moscheen waren 50 Personen getötet und Dutzende verletzt worden. Im Mittelalter hatte es mehrere religiös motivierte Kreuzzüge europäischer Christen gegen Muslime gegeben, um das "Heilige Land" zu erobern.

Die Crusaders gelten als erfolgreichste Rugby-Vereinsmannschaft der Welt und sind amtierender Super-Rugby-Champion. In dieser Serie haben sich insgesamt 15 Mannschaften aus Argentinien, Australien, Japan, Neuseeland und Südafrika zusammengeschlossen.