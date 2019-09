Rugby-WM 2019 LIVE im TV, Stream, Ticker & Ergebnisse aus Japan

Die Dimensionen dieses zweimonatigen Sport-Spektakels sind gewaltig.

Mehr als 400.000 Gästefans aus aller Welt, die 1,8 Millionen Stadion-Tickets beinahe vergriffen, bis zu drei Milliarden TV-Zuschauer rund um den Globus und ein kalkulierter Umsatz von rund vier Milliarden Dollar im Gastgeberland: Die seit dem 20. September laufende Rugby-WM in Japan ist ein Weltereignis. Nur auf Deutschland wird der Funke wohl auch diesmal nicht überspringen.

"Die erste Rugby-WM in Asien wird Rekorde brechen", kündigte der Weltverbandsvorsitzende Bill Beaumont jüngst vollmundig an. Wurde bei der letzten Austragung 2015 in England noch ein gewaltiges Fest im Mutterland des kampf- und körperbetonten Sports gefeiert, steht diesmal der Aufbruch in ein neues Zeitalter bevor.

Die Faszination für den Rugby-Sport soll einen neuen Kontinent erobern.

Vor vier Jahren hatte Japan sein Erweckungserlebnis. Damals schlugen die Asiaten in der Vorrunde des Turniers in England als 1000:1-Außenseiter den zweimaligen Champion Südafrika und sorgten damit für die größte Sensation der WM-Geschichte. In Japan brach daraufhin das Rugby-Fieber aus. Nach lediglich 2,7 Millionen TV-Zuschauern beim Coup gegen Südafrika sahen die folgende Begegnung gegen Tonga mehr als 25 Millionen.

Rugby-Hype in Japan

Obwohl die Japaner anschließend auf tragische Weise und als erstes Team überhaupt mit drei Siegen aus vier Gruppenspielen ausschieden, hatte der Rugby-Virus fortan Nippon erfasst.

Das Heim-Turnier, das bis zum 2. November in insgesamt zwölf Städten ausgetragen wird, soll nun der vorläufige Höhepunkt des japanischen Rugby-Booms werden.

Seit vielen Monaten rüstet sich Japan für das Großereignis, das von den Gastgebern auch als Testlauf für die Olympischen und Paralympischen Spiele in Tokio im kommenden Jahr gesehen wird. Teilweise mit kuriosen Mitteln: So verschickten die Organisatoren etwa eine Mitteilung an die Gastgeberstädte mit der Anweisung, ausreichend Biervorräte anzulegen, um auf den Ansturm der trinkfesten Rugby-Fans vorbereitet zu sein.

Die "Rugby-Kultur" sei in Japan eben "noch nicht weitläufig" bekannt, erklärten die Offiziellen ihre Maßnahme.

Sportlich verspricht die WM - wie selten zuvor - Spannung, was vor allem mit der ungewöhnlichen Schwächephase Neuseelands zu tun hat. Die legendären "All Blacks", die in England als erste Mannschaft überhaupt ihren Titel erfolgreich verteidigt hatten, kassierten zuletzt mehrere bittere Niederlagen. Vor allem ein desaströses 26:47 gegen Erzrivale Australien, für die heimischen Medien eine "Blackocalypse", sorgte für eine vorübergehende Schockstarre beim traditionellen Topfavoriten.

Südafrika, England und Australien favorisiert

Die Verfolger wittern ihre Chance. Dazu zählen vor allem Südafrika, Wales, Irland, England und Geheimfavorit Fidschi.

In Deutschland wird der ganze Trubel allerdings trotz aller sportlichen Brisanz wohl nur wenige Sportfans mitreißen. Obwohl der TV-Sender ProSiebenMaxx insgesamt 31 der 48 Spiele live im Free-TV überträgt, bleibt das nach Olympia und Fußball-WM drittgrößte Sport-Ereignis der Welt hierzulande in der Nische.

Deutschland wieder nicht qualifiziert

Die deutsche Nationalmannschaft hatte die erstmalige Qualifikation im Vorjahr denkbar knapp durch eine Niederlage gegen Kanada verpasst und sich damit für bislang keine der seit 1987 ausgetragenen WM-Endrunden qualifiziert. So knapp wie diesmal war es allerdings noch nie.

Am Grünen Tisch hatten die "Schwarzen Adler" durch Regelverstöße der Konkurrenz eine Chance auf das letzte Ticket für Japan erhalten. Im November 2018 verloren sie beim finalen Repechage-Turnier einzig gegen Kanada knapp. Der Abstand zur Weltspitze ist aber trotzdem weiterhin groß.

Die Eckdaten zur Rugby-WM:

Wo wird die Rugby-WM gespielt?

Die WM wird in insgesamt zwölf Stadien in ganz Japan ausgetragen. Besonders bemerkenswert: Acht Jahre nach ihrer völligen Zerstörung durch das schwere Erdbeben und den anschließenden Tsunami ist die japanische Stadt Kamaishi einer der Spielorte.

Wie ist der Modus der Rugby-WM?

Insgesamt nehmen 20 Teams an der Endrunde teil. Nach der Vorrunde mit vier Fünfergruppen qualifizieren sich jeweils die beiden Erstplatzierten für das Viertelfinale. Dort geht es ab dem 19. Oktober im K.o.-Modus um den Titel.

Gibt es die Rugby-WM live im TV zu sehen?

Nachdem Eurosport bei der WM in England vor vier Jahren gute Quoten verzeichnete, überträgt diesmal der TV-Sender ProSieben Maxx 31 der 48 Spiele live im Free-TV.

Der Zeitplan der Rugby-WM 2019:

Freitag, 20. September

12:45 Uhr: Japan-Russland 30:10

Samstag, 21. September

06:45 Uhr: Australien-Fidschi 39:21

09:15 Uhr: Frankreich-Argentinien 23:21

11:45 Uhr: Neuseeland-Südafrika 23:13

Sonntag, 22. September

07:15 Uhr: Italien-Namibia 47:22

09:45 Uhr: Irland-Schottland 27:3

12:15 Uhr: England-Tonga 35:3

Montag, 23. September

12:15 Uhr: Wales-Georgien 43:14

Dienstag, 24. September

12:15 Uhr: Russland-Samoa 9:34

Mittwoch, 25. September

07:15 Uhr: Fidschi-Uruguay 27:30

Donnerstag, 26. September

09:45 Uhr: Italien-Kanada

12:45 Uhr: England-USA

Samstag, 28. September

06:45 Uhr: Argentinien-Tonga

09:15 Uhr: Japan-Irland

11:45 Uhr: Südafrika-Namibia

Sonntag, 29. September

07:15 Uhr: Georgien-Uruguay

09:45 Uhr: Australien-Wales

Montag, 30. September

12:15 Uhr: Schottland-Samoa

Mittwoch, 2. Oktober

09:45 Uhr: Frankreich-USA

12:15 Uhr: Neuseeland-Kanada

Donnerstag, 3. Oktober

07:15 Uhr: Georgien-Fidschi

12:15 Uhr: Irland-Russland

Freitag, 4. Oktober

11:45 Uhr: Südafrika-Italien

Samstag, 5. Oktober

07:15 Uhr: Australien-Uruguay

10:00 Uhr: England-Argentinien

12:30 Uhr: Japan-Samoa

Sonntag, 6. Oktober

06:45 Uhr: Neuseeland-Namibia

09:45 Uhr: Frankreich-Tonga

Dienstag, 8. Oktober

12:15 Uhr: Südafrika-Kanada

Mittwoch, 9. Oktober

06:45 Uhr: Argentinien-USA

09:15 Uhr: Schottland-Russland

11:45 Uhr: Wales-Fidschi

Freitag, 11. Oktober

12:15 Uhr: Australien-Georgien

Samstag, 12. Oktober

06:45 Uhr: Neuseeland-Italien

10:15 Uhr: England-Frankreich

12:45 Uhr: Irland-Samoa

Sonntag, 13. Oktober

05:15 Uhr: Namibia-Kanada

07:45 Uhr: USA-Tonga

10:15 Uhr: Wales-Uruguay

12:45 Uhr: Japan-Schottland

Samstag, 19. Oktober

09:15 Uhr: Viertelfinale 1

12:15 Uhr: Viertelfinale 2

Sonntag, 20. Oktober

09:15 Uhr: Viertelfinale 3

12:15 Uhr: Viertelfinale 4

Samstag, 26. Oktober

10:00 Uhr: Halbfinale 1

Sonntag, 27. Oktober

10:00 Uhr: Halbfinale 2

Freitag, 1. November

10:00 Uhr: Spiel um Platz 3

Samstag, 2. November

10 Uhr: Finale