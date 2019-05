Nur rund drei Monate nach einer Hodenkrebs-Operation hat der fünfmalige Schwimm-Olympiasieger Nathan Adrian (USA) sein Comeback im Becken gefeiert.

Bei einem Wettkampf in Bloomington/US-Bundesstaat Indiana belegte der 30-Jährige über 100 m den vierten Platz. In 49,31 Sekunden war Adrian 55 Hundertstel langsamer als der Sieger Zach Apple.

"Es ist ein gutes Gefühl. Das ist Zuhause für mich. Ich war zwar noch nie in Bloomington, aber die ganze Umgebung - das fühlt sich richtig an", sagte Adrian nach dem Rennen in einem TV-Interview.

Adrian holt fünf Mal Gold bei Olympia

Der Freistilsprint-Spezialist, der 2012 in London Olympia-Gold über 100 m Freistil gewonnen hatte und bei Sommerspielen außerdem von 2008 bis 2016 mit Freistil- und Lagenstaffeln vier weitere Male siegreich war, hatte seine Krebserkrankung zu Jahresbeginn öffentlich gemacht. Bereits zum damaligen Zeitpunkt kündigte Adrian aufgrund einer positiven Prognose seine Rückkehr ins Wasser "in wenigen Wochen" an.

Sein Ziel ist die erneute Olympia-Teilnahme 2020 in Tokio. Auf dem Weg nach Nippon will Adrian im Juli bei der WM im südkoreanischen Gwangju mit der 4x100m-Lagen-Staffel der USA sowie danach als Einzelstarter bei den Panamerikanischen Spielen in Lima starten. Für beide Wettbewerbe hatte sich der achtmalige Staffel-Weltmeister bereits im vergangenen Jahr qualifiziert.