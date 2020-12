Deutschlands Schwimmsport-Traumpaar Sarah Köhler und Florian Wellbrock traut sich. Wie die beiden Weltmeister über die sozialen Netzwerke bekannt gaben, haben sie sich verlobt.

"Going to be a Mrs. Wellbrock", schrieb Köhler bei Instagram. Einzelheiten verrieten beide nicht.

Köhler (26) und Wellbrock (23), die beide im Magdeburg trainieren, sind die großen deutschen Hoffnungsträger für die olympischen Schwimmwettbewerbe im kommenden Jahr in Tokio.

Vor allem Wellbrock, Weltmeister über 1500 m im Becken und 10 km im Freiwasser, ist ein heißer Goldkandidat.