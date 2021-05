Freiwasserschwimmerin Lea Boy hat bei der EM in Budapest im 10-km-Rennen den 16. Platz belegt. Die 21-Jährige aus Würzburg schlug im kalten Lupa-See nach 2:03:49,4 Stunden an und konnte auf der olympischen Distanz in den Kampf um die Medaillen wie erwartet nicht eingreifen.

Gold sicherte sich wie schon über 5 km Olympiasiegerin Sharon van Rouwendaal, die seit August in Magdeburg trainiert. Die Niederländerin setzte sich im packenden Finish gegen die starke Ungarin Anna Olasz durch. Bronze ging an Rachele Bruni (Italien).

Olympiastarterin Leonie Beck, die am Mittwoch über die halbe Distanz auf Rang fünf geschwommen war, hatte kurzfristig auf einen Start verzichtet. Die WM-Dritte klagte über Unwohlsein, eine Teilnahme am Team-Event am kommenden Samstag ist aber nicht ausgeschlossen.