Für Ex-Profi Tommy Haas ist das Einladungsturnier von Berlin vorzeitig beendet. Der 42-Jährige musste am Sonntag seine Teilnahme am Spiel um Platz drei gegen den Spanier Roberto Bautista Agut wegen einer einer Verletzung in der linken Wade absagen. Für Haas tritt Landsmann Mischa Zverev an.

Haas hatte am Samstag auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof das Halbfinale gegen den Weltranglistendritten Dominic Thiem (Österreich) mit 6:7, 3:6 verloren. Am Freitag hatte Haas den Weltranglisten-34. Jan-Lennard Struff mit 7:6 (7:5), 7:6 (7:3) bezwungen.