Serena Williams reiht sich in die Liste prominenter Absagen für die Miami Open ein.

"Ich bin enttäuscht darüber, meine Teilnahme an den Miami Open aufgrund einer Kiefer-Operation absagen zu müssen", sagt Williams in einem von US-Medien zitierten Statement. "Miami ist ein besonderes Turnier für mich, da es mein Heimturnier ist." Die 23-malige Majorsiegerin mit Wohnsitz in Florida gewann ihr Heimspiel bereits acht Mal.

Vor Williams hatten bereits Novak Djokovic (Serbien), Roger Federer (Schweiz) und Rafael Nadal (Spanien) aus verschiedenen Gründen ihre Teilnahme an dem parallel stattfindenen ATP-Turnier in Miami abgesagt.