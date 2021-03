Australian-Open-Champion Novak Djokovic hat nun auch offiziell Roger Federers Rekord an der Spitze der Tennis-Weltrangliste egalisiert. Der 33-jährige Serbe geht mit dem am Montag veröffentlichten Ranking in seine 310. Woche als Nummer eins der Welt und stellte damit Federers Bestmarke ein. Es steht bereits auch schon fest, dass Djokovic den Schweizer in der kommenden Woche überflügeln wird.

Djokovic hatte die Führung im ATP-Ranking zum ersten Mal am 4. Juli 2011 nach seinem ersten Wimbledonsieg übernommen. Seit dem 3. Februar 2020 steht der 18-malige Grand-Slam-Champion ununterbrochen an der Spitze. Damit kann er nun den vollen Fokus auf sein zweites großes Ziel legen: Auch in der Rekordliste der meisten Major-Siege will Djokovic Federer und den Spanier Rafael Nadal (beide 20) ein- und überholen.

Bei den beiden deutschen Topspielern ergaben sich in der Weltrangliste keine Änderungen. Alexander Zverev (Hamburg), der bei den Australian Open im Viertelfinale an Djokovic gescheitert war, bleibt als Siebter bester Deutscher. Im WTA-Ranking liegt Angelique Kerber (Kiel) weiter auf Platz 26.