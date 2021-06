Tschechien hat ein neues Promi-Traumpaar!

Ivana Nedved, Tochter von Fußball-Legende Pavel Nedved, und Sebastian Korda, Sohn von Tennis-Ikone Petr Korda, treten seit Kurzem als frisch verliebtes Paar auf. Die 24-Jährige und der vier Jahre jüngere Korda machten ihre Liebe auf Instagram öffentlich.

Der Tscheche ist mittlerweile selbst eines der größten Talente auf der ATP-Tour und hat 2018 schon die Australian Open gewonnen - allerdings im Junioren-Bereich. Damit ist er in die Fußstapfen seines Vaters getreten, der 1998 den Grand Slam in Melbourne gewann. Seine Mutter Regina Rajchrtovás war ebenfalls im Tennis aktiv.

Korda gewinnt Tennis-Turnier mit Nedved als Zuschauerin

Seit drei Wochen zählt der junge Korda erstmals zu den Top 50 der Weltrangliste, im Mai gewann er in Parma seinen ersten ATP-Titel. Seine Herzdame war dabei immer an seiner Seite und teilte im Anschluss ein Sieger-Schnappschuss der beiden via Instagram.

"Unser allererstes gemeinsames Turnier und der erste Turniersieg von @sebastiankorda auf der Tour. Ich könnte nicht stolzer sein", schrieb Nedved dazu.

Der glückliche Sieger fasste es bei der Siegerehrung ebenfalls als gutes Omen auf: "Es ist das erste Turnier, bei dem sie dabei ist und meine erste Trophäe. Wir müssen öfter zusammen reisen."