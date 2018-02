Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier in Acapulco seine Auftakthürde erfolgreich genommen. Der 20-Jährige aus Hamburg setzte sich gegen "Lucky Loser" Mackenzie McDonald (USA) mit 6:3, 7:5 durch und bekommt es im Achtelfinale mit Peter Gojowczyk zu tun. Der Münchner gewann gegen Lucas Gomez (Mexiko) mit 6:3, 6:2.

Für den Weltranglistenfünften Zverev ist es das zweite Aufeinandertreffen mit dem 28-jährigen Gojowczyk. Die beiden hatten sich bei den diesjährigen Australian Open erstmals gegenüber gestanden, Zverev entschied das Zweitrundenduell mit 6:1, 6:3, 4:6, 6:3 für sich.

Fünftes Erstrundenaus 2018 für Mischa Zverev

Bruder Mischa scheiterte in Mexiko unterdessen bereits in der ersten Runde an dem an Nummer sechs gesetzten Argentinier Juan Martin del Potro. Der 30-Jährige verlor mit 1:6, 2:6. Für Zverev war es bereits das fünfte Erstrundenaus in diesem Jahr.

Auch Tatjana Maria ist in Acapulco früh ausgeschieden. Die Fed-Cup-Spielerin aus Bad Saulgau unterlag der Schweizerin Stefanie Vögele mit 2:6, 5:7. Weitere deutsche Spielerinnen sind in Acapulco nicht am Start.