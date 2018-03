Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier in Acapulco das "deutsche" Achtelfinale gegen Peter Gojowczyk gewonnen und steht erstmals in dieser Saison in einem Viertelfinale.

Der 20-Jährige aus Hamburg setzte sich gegen den Münchner mit 7:6 (8:6), 6:3 durch.

In der Runde der letzten Acht trifft der Weltranglistenfünfte nun auf Ryan Harrison aus den USA.

Bruder Mischa war in Mexiko bereits in der ersten Runde an dem an Nummer sechs gesetzten Argentinier Juan Martin del Potro gescheitert. Für Zverev war dies bereits das fünfte Erstrundenaus in diesem Jahr.